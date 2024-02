El grito que podría cambiar la salvación de Nicolás en Gran Hermano 2023: "El domingo te vas..."

Scaglione realizó un gesto de no entender nada, algo similar al de Gorostidi y Bogach. Por el lado de Mascia, él le respondió con otro grito pero expresando "¡Vamos!" para luego ser interrumpido por Beltrán, quien se acercó rápidamente mientras se lamentaba: "Ay no, Bauti, no...".

Embed Gritaron "bautista el domingo te vas" y rosina ya iba a empezar el beboteo pero cata la corto menos diez, gracias cata por tanto perdón por tan poco #GranHermano pic.twitter.com/AmyFIMh4Qe — S (@buckybeloved) February 29, 2024

Este grito tiene una interpretación muy clara según el público de Gran Hermano 2023: se cree que se realizó para jugar mentalmente con Nicolás, quien está con la incertidumbre sobre salvarlo a Bautista o Lisandro. Siguiendo este hilo, Furia tomó la información y empezó a presionar al líder, ya que se cree que si dejan a Licha en placa será eliminado.

Gran Hermano 2023: el líder Nicolás confirmó a quién subirá a placa y quién será salvado

El participante Nicolás Grosman consiguió el liderazgo por primera vez en la primera semana tras el repechaje y su decisión podría provocar una inesperada eliminación en Gran Hermano 2023.