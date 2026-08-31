Una multitud recibió a Las Leonas en Ezeiza tras consagrarse campeonas del mundo

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped conquistó el Mundial 2026 al vencer a Países Bajos en penales australianos tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Las jugadoras disfrutaron junto a familiares, amigos y fanáticos en general que les expresaron su cariño y gratitud por el tercer título de su historia.

Una multitud recibió este lunes en Ezeiza al plantel de Las Leonas , luego de consagrarse campeonas de la Copa del Mundo de la FIH 2026 , al vencer a Países Bajos en penales australianos tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Las jugadoras disfrutaron junto a familiares, amigos y fanáticos en general, que les expresaron su cariño y gratitud por el tercer título de su historia.

En diálogo con Paula Avellaneda en Mañanas Argentinas, por C5N , Mercedes Artola , arquera del equipo, destacó que "es un orgullo poder tener este recibimiento acá con nuestra gente, en nuestro país, no hay sensación más linda que esta".

" El proceso arrancó hace dos años, fue largo, pasaron muchas chicas. Creo que cada una aportó su granito de arena para hoy poder estar donde estamos . El torneo fue largo, fuimos yendo de partido a partido. Supimos disfrutar cada momento y luchamos hasta el final, creo que eso se reflejó y por suerte trajo sus frutos", remarcó.

En cuanto a la experiencia de jugar la final contra el equipo local, fue "totalmente diferente, en un estadio de 15 mil personas donde la mayoría alentaba para ellas" . "Obviamente la victoria tiene su gusto más lindo, una sensación diferente que por ahí nunca nos vuelva a tocar, ojalá que sí, es una sensación única y poder festejarlo ahí con nuestra gente que nos alentó, que viajó hasta allá, que nos acompañó durante todo el torneo", remarcó.

Otro aspecto clave fue la presencia de Luciana Aymar , una de las mejores jugadores de la historia. "Se la sintió ahí alentando junto a nosotras, tenerla también en la ceremonia fue hermoso. Es una una histórica, muy importante para el hockey argentino y la verdad que es un privilegio también poder tenerla y que sea nuestra", planteó Artola, y contó que luego del partido pudieron charlar un poco. "Estaba muy orgullosa, nos dijo que es una experiencia única y que no siempre te toca ser campeón del mundo y que lo disfrutemos" , reveló.

"El seguir luchando es el ADN de este equipo. Sabíamos que podía arrancar de cualquier manera y estábamos preparadas para cualquier escenario. Pero creo que el equipo siempre estuvo luchando hasta el final y nunca se dio por vencido, y siempre estuvimos empujando para poder dar vuelta el resultado", explicó, sobre las claves de la victoria. "La garra, el laburo, el ser perseverantes trabajando, el laburar día a día, el entrenar más horas... Creo que eso es algo que nos inculcan mucho las más grandes y, sobre todo, el ADN que lleva llevar la camiseta de Las Leonas y de llevar la camiseta albiceleste en sí", añadió.

En cuanto a la percepción de las nenas que juegan al hockey en todo el país y tienen a Las Leonas como referentes, la arquera sostuvo que "todas las chiquitas ven hacia arriba y es un lugar de privilegio, el lugar máximo donde podés estar representando a tu país, así que ojalá que puedan llevarse las buenas cosas de lo que es llevar esta camiseta y lo que les muestra este equipo".

Consagración de Las Leonas: la definición del Mundial de Hockey por penales australianos

Tras segundos de tensión, finalmente el partido terminó empatado para definirse en los penales australianos. El primer envío de Países Bajos terminó errado, Vicky Granatto definió su gol, Anders erró tras una excelente actuación de la China Cosentino y Brisa Brugeser metió un golazo. Acción seguida Finn convirtió ante la arquera argentina, a Zoe Díaz le anularon su gol por videoref, y tras un nuevo yerro de Países Bajos, Sofía Cairo convirtió el penal definitivo para consagrar a las argentinas.

El delirio colectivo tras la conversión de Sofía dejó al descubierto lágrimas, alegría y sueños cumplidos. Entre los premios del Mundial, la FIH reconoció Zoe Díaz a la de la mejor jugadora joven. Alzar la copa fue solo el premio y la coronación a un partido lleno de corazón.