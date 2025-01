El fuerte comentario de Claudio de Gran Hermano contra Luciana: "¿Por su historia no la tengo que votar?"

CLAUDIO sobre LUCIANA:



-"La vengo 'cacheteando' en todas las placas, no me cierra: Se esconde detrás de esa historia, que la aplaudo, pero vos no viniste a hacer 'una historia' acá, viniste a jugar (..) ¿Por su historia de vida no la tengo que votar?"#granhermano pic.twitter.com/hae21rgW2y