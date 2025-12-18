Insólito: fue detenido tras querer cruzar la frontera con 81 kilos de pan dulce El infractor, dueño de un food truck al otro lado del límite, fue multado con una abultada suma y obligado a despachar su mercancía a través de la aduana. Por + Seguir en







El ciudadano italiano intentó cruzar la frontera con Suiza con más de 100 kilos de alimentos sin declarar. Télam

Los funcionarios de frontera son testigos de varias excentricidades y curiosidades de parte de los ciudadanos de distintos países que intentan cruzar los límites internacionales. En esa línea, la cercanía del período navideño entrega casos únicos: un hombre fue detenido al tratar de pasar con 81 kilos de pan dulce.

El episodio ocurrió cerca del puesto aduanero de Brusata, en el cantón suizo del Tesino, en la frontera con Italia. Un hombre de 51 años, de nacionalidad del país helvético, quiso pasar con con más de 100 kilos de alimentos no declarados.

El italiano transportaba en su camioneta 164 litros de aceite, 66 panettones de 81 kilos, 5 kilos de carne fresca, 28 kilos de mozzarella y unas diez hogazas de focaccia.

El hombre, propietario de un food truck en Suiza central, fue multado con varios cientos de francos y deberá despachar sus mercancías en la aduana. Además, el laboratorio del cantón también investigará las condiciones de transporte y almacenamiento de las mercancías como forma de protección de la salud pública.