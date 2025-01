La jugada de Giuliano de Gran Hermano que puede cambiar el futuro de la casa

“Brian va a tratar de meterse de manera incisiva en su juego para manipularlo porque es parte de su ADN y si Santi se da cuenta puede trabajar de otra manera. Eso va a estar bueno”, indicó.

Sucede que Giuliano tomó la decisión de expulsar a Brian por una jugada que tenía como líder, la casa lo señaló y, en las últimas horas, Santiago tomó una determinación clave en la que eligió fulminar a dos jugadores en lugar de aprovechar un banquete, por eso lo señalaron.

Embed - Giuliano quiere a Santiago de su lado y a Brian afuera de la casa - Gran Hermano

“Yo no hice las cosas desde la mala leche ni para dañar a nadie. Siempre fui sincero con las personas de acá adentro al margen de que estoy jugando y que en el confesionario pueden suceder cosas que afuera no. Jamás voy a exponer a alguien o hacerlo quedar mal delante de otros, no es mi manera. Con ese respaldo quizás se hace más fácil en esa discusión”, sumó.

Indicó que su objetivo es “sacar a Brian de la casa” y que, como ambos están en la placa, la definición queda entre ellos dos: “No quiero ser siempre la voz cantante o exponerme. Ahora tomo el versus porque sé lo que hago acá. Es su cabeza o la mía”.

Gran Hermano 2025: quién atendió el teléfono rojo y qué beneficio obtuvo

La casa de Gran Hermano continúa dando giros inesperados e hizo retornar el teléfono rojo, el cual sonó por primera vez y lo atendió Santiago. La producción le contó cuál fue el beneficio que recibió, pero tuvo que elegir entre dos opciones y eligió la más picante.

Fue el primero en correr y el que más rápido llegó: “Hola, ¿cómo estás? Santiago, te voy a comentar cuál ha sido tu beneficio”, indicó el Big al jugador uruguayo. Fue entonces que el jugador se dirigió al SUM de la casa y allí encontró una de las opciones de dicho beneficio.

Tenía una mesa llena de botellas de gaseosas, vinos, tortas dulces y platos salados, entre otras cosas. Pero le dieron la posibilidad de elegir entre un banquete o una fulminar a dos de sus compañeros. Pero él eligió jugar y movió la placa de nominados.

Embed Santiago decidió jugar y fulminar a dos personas Sofia es la primera en subir a placa



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/KAOT8P6Xqw — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 10, 2025

Eligió enviar a placa a Sofía y a Chiara porque el líder es Juan Pablo y las dos jugadoras tienen muy buena relación con Juan Pablo, el líder de la casa. “Muchas cosas que se han dicho de Juan Pablo es que es muy son de paz. Tiene como cierta paz y creo que es Gran Hermano y está bueno demostrar otra cosa”, explicó.

De esta manera la placa de nominados quedó conformada por Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Sebastián, Giuliano, Sofía, Luciana y Chiara.