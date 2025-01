El comunicado de la familia de Luca Figurelli por el ataque transfóbico hacia Luciana Martínez de Gran Hermano

"Hola a todxs, queríamos tomarnos el tiempo de dejar claro este mensaje y no pasar de largo la situación, gracias", escribieron desde la cuenta oficial del participante.

"Desde la familia de Luca repudiamos completamente los comentarios transfóbicos que se realizaron durante la votación de Luciana. Estamos muy afectados por lo que se está diciendo sobre Luca. Tanto él como nosotros —su familia— jamás nos sentiríamos identificados con este tipo de comentarios", aclararon en el texto.

La decisión de los familiares del futbolista de 18 años fue bien recibida en redes sociales: "Orgulloso de mi hermano, te merecés quedarte ahí por mucho tiempo más, el corazón que tenés es grandísimo, gracias a la gente que lo banca y está, ahora más que nunca", comentó el usuario @tyei en Instagram.

Santiago del moro tuvo que frenar la gala para repudiar los gritos de la familia de Luca contra Luciana: "ÁNDATE JORGE" #GranHermano

El descargo de Santiago del Moro sobre el comentario transfóbico

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, tuvo palabras duras con la actitud de quienes gritaron desde la tribuna en contra de Luciana: "No me gustó una cosita, cuando gritaron algo mientras Luciana nominaba. No está bueno. Siempre con onda y dejando todo por quien defienden está bien, pero pegar debajo del cinturón y faltar el respeto no suma ni construye nada".