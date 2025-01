La fuerte amenaza de un participante de Gran Hermano que encendió las alarmas: "No me van..."

Luego de un fuerte enfrentamiento con Santiago Algorta, el arquitecto Juan Pablo de Vigili se mostró muy disconforme con el juego y amenazó con tomar una decisión pese al consejo de Giuliano Vaschetto.

Embed Juan Pablo dice que si se va Sopa, se irá con ella.#GranHermano pic.twitter.com/rlTtrzyMCu — emi (@eeemiliano) January 11, 2025

Es que el uruguayo atendió el teléfono rojo y obtuvo un importante beneficio: fulminar a dos de sus compañeros. Entonces eligió enviar a placa a Sofía y a Chiara, dos personas que tienen una excelente relación con Juan Pablo, que es el actual líder y debe salvar a un nominado.

Entonces el correntino intentó salvar a Sofía de la placa, pero Gran Hermano anuló su elección porque incumplió con las reglas del liderazgo. Esto desató su ira y la manifestó en una conversación con Sofía, que el resto de sus compañeros escuchó.

“Si vos te vas, yo me voy a la mierda. Te prometo que no me van a retener”, le prometió a Sopa en medio de su enojo antes de agregar: “Todavía estoy llorando de bronca”.

De esta manera, si Juan Pablo cumple con su deseo de abandonar la casa, la producción se verá obligada a mover las fichas y buscar un reemplazo. Si esto ocurre, será la tercera salida voluntaria de la actual edición.

La jugada de Giuliano de Gran Hermano que puede cambiar el futuro de la casa

La casa de Gran Hermano está dividida en varios grupos, pero la rivalidad entre Giuliano Vaschetto y Santiago Algorta es de lo más destacado. Pero para sorpresa de todos, el oriundo de Venado Tuerto quiere cambiar radicalmente el juego con el objetivo claro de acercarse a su enemigo.

Desde el stream que tienen instalado en el patio, el anterior líder se sentó y expuso lo que quiere hacer: “Que Santi vea lo mal que lo hizo quedar Brian delante de todo el mundo. Y que por más que se siga juntando con él, que se dé cuenta de lo que tiene al lado”.

“Brian va a tratar de meterse de manera incisiva en su juego para manipularlo porque es parte de su ADN y si Santi se da cuenta puede trabajar de otra manera. Eso va a estar bueno”, indicó.

Sucede que Giuliano tomó la decisión de expulsar a Brian por una jugada que tenía como líder, la casa lo señaló y, en las últimas horas, Santiago tomó una determinación clave en la que eligió fulminar a dos jugadores en lugar de aprovechar un banquete, por eso lo señalaron.