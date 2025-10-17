Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025: se confirmó el line up, con artistas de primer nivel La celebración que se realizaba en Paraná se muda de ciudad. Se realizará el sábado 15 de noviembre y ya tiene las entradas a la venta.







Fiesta de disfraces San Nicolás 2025, con grilla confirmada. Redes sociales

La Fiesta de Disfraces celebra su 25 aniversario por primera vez fuera de Paraná, locación donde se realizó y se popularizó, para pasar a desarrollarse en San Nicolás. El evento ya tiene grilla confirmada con artistas de reconocido nivel y dos DJ’s a la altura de las circunstancias.

En la explosiva fiesta convergen lo mejor del urbano, la electrónica y distintos ritmos musicales, por eso su gama de artistas invitados es de todo tipo. Uno de los invitados centrales será Luck Ra, la voz central del cuarteto moderno, además, llega luego de ser el campeón de La Voz Argentina.

La Joaqui es otra de las que estará presente y es una referente indiscutida del RKT que este año llenó un Movistar Arena, hizo colaboración con Lali y actualmente es participante de MasterChef Celebrity.

Line Up Redes sociales

También estarán Lauty Gram, quien se popularizó con su música y sus colaboraciones con Luchi de Gran Hermano también hizo que sus canciones pasen a estar entre las más destacadas. También, la electrónica estará representada por Rafa Barrios y Manu Desrets, quienes pondrán sets potentes.

El sello de la noche estará a cargo de la Bresh, que, con su fiesta irreverente, su ADN festivo y su espíritu colectivo, llevarán a una noche inolvidable. Las entradas ya están a la venta y clientes del Banco Provincia tendrán 10% off y cuatro cuotas sin interés.