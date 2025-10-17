IR A
IR A

Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025: se confirmó el line up, con artistas de primer nivel

La celebración que se realizaba en Paraná se muda de ciudad. Se realizará el sábado 15 de noviembre y ya tiene las entradas a la venta.

Fiesta de disfraces San Nicolás 2025

Fiesta de disfraces San Nicolás 2025, con grilla confirmada.

Redes sociales

La Fiesta de Disfraces celebra su 25 aniversario por primera vez fuera de Paraná, locación donde se realizó y se popularizó, para pasar a desarrollarse en San Nicolás. El evento ya tiene grilla confirmada con artistas de reconocido nivel y dos DJ’s a la altura de las circunstancias.

Ace Frehley, fundador de Kiss.
Te puede interesar:

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

En la explosiva fiesta convergen lo mejor del urbano, la electrónica y distintos ritmos musicales, por eso su gama de artistas invitados es de todo tipo. Uno de los invitados centrales será Luck Ra, la voz central del cuarteto moderno, además, llega luego de ser el campeón de La Voz Argentina.

La Joaqui es otra de las que estará presente y es una referente indiscutida del RKT que este año llenó un Movistar Arena, hizo colaboración con Lali y actualmente es participante de MasterChef Celebrity.

Line Up

También estarán Lauty Gram, quien se popularizó con su música y sus colaboraciones con Luchi de Gran Hermano también hizo que sus canciones pasen a estar entre las más destacadas. También, la electrónica estará representada por Rafa Barrios y Manu Desrets, quienes pondrán sets potentes.

El sello de la noche estará a cargo de la Bresh, que, con su fiesta irreverente, su ADN festivo y su espíritu colectivo, llevarán a una noche inolvidable. Las entradas ya están a la venta y clientes del Banco Provincia tendrán 10% off y cuatro cuotas sin interés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Liam Payne murió a sus 31 años en Argentina luego de 16 días muy intensos.

Crónica de una muerte anunciada: Liam Payne y un recorrido por sus últimos días en Argentina

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

últimas noticias

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

Hace 5 minutos
Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

Hace 39 minutos
Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación a la Sprint en el GP de Estados Unidos

Hace 1 hora
Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Hace 1 hora
Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

Hace 1 hora