Los picantes antecedentes entre Argentina y España de cara a la gran final del Mundial 2026

Argentina y España disputarán este domingo, desde las 16 (hora argentina), la gran final del Mundial 2026 en el Nueva York Stadium, en un duelo que promete quedar en la historia del fútbol. La Albiceleste, que buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, y la Roja, que intentará sumar su segundo título mundial, volverán a verse las caras después de ocho años en un encuentro que reeditará una rivalidad con un antecedente de 14 partidos y total paridad entre ambos conjuntos.
La selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó la definición tras vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión, mientras que España mostró toda su jerarquía al derrotar 2-0 a Francia, resultado que le permitió regresar a una final mundialista tras Sudáfrica 2010.
En el historial, Argentina y España se enfrentaron 14 veces, 13 en amistosos y uno por la Copa del Mundo, con paridad absoluta en los resultados: 6 victorias para cada equipo y 2 empates.
El único antecedente mundialista favorece al conjunto argentino. Fue el 13 de julio de 1966, cuando el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo derrotó 2-1 a España en Birmingham por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Luis Artime marcó los dos goles argentinos en una victoria que resultó decisiva para avanzar a los cuartos de final.
Todos los antecedentes entre Argentina y España
- 7 de diciembre de 1952 | Amistoso | Madrid | España 0-1 Argentina
- 5 de julio de 1953 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 1-0 España
- 24 de julio de 1960 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 2-0 España
- 11 de junio de 1961 | Amistoso | Madrid | España 2-0 Argentina
- 13 de julio de 1966 | Mundial (fase de grupos) | Birmingham | Argentina 2-1 España
- 11 de octubre de 1972 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 0-1 España
- 12 de octubre de 1974 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 1-1 España
- 12 de octubre de 1988 | Amistoso | Sevilla | España 1-1 Argentina
- 20 de septiembre de 1995 | Amistoso | Madrid | España 2-1 Argentina
- 17 de noviembre de 1999 | Amistoso | Madrid | España 0-2 Argentina
- 11 de octubre de 2006 | Amistoso | Murcia | España 2-1 Argentina
- 14 de noviembre de 2009 | Amistoso | Madrid | España 2-1 Argentina
- 7 de septiembre de 2010 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 4-1 España
- 27 de marzo de 2018 | Amistoso | Madrid | España 6-1 Argentina
El último cruce dejó una de las derrotas más duras de la era moderna de la Selección. En el estadio Metropolitano de Madrid, España goleó 6-1 a un equipo argentino que no contó con Lionel Messi por lesión. Desde entonces, ambos seleccionados no volvieron a enfrentarse.
La foto de Messi con un bebé Lamine Yamal que dio la vuelta al mundo
Una de las historias más llamativas que rodean esta final tiene como protagonistas a Lionel Messi y Lamine Yamal.
La famosa imagen fue tomada en diciembre de 2007 durante un calendario solidario organizado por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona. En aquella producción, los futbolistas del primer equipo participaron de una sesión fotográfica junto a bebés de familias de Mataró elegidas por sorteo.
Uno de esos niños era Lamine Yamal, que tenía apenas unos meses de vida. En las imágenes se observa a un joven Messi sosteniendo y bañando al bebé, sin imaginar que casi dos décadas después ambos podrían encontrarse como rivales en una final del Mundial.