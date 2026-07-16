Los picantes antecedentes entre Argentina y España de cara a la gran final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 se jugará el domingo a las 16 en Nueva York. El historial muestra paridad entre ambos seleccionados.

Argentina y España disputarán este domingo, desde las 16 (hora argentina) , la gran final del Mundial 2026 en el Nueva York Stadium , en un duelo que promete quedar en la historia del fútbol. La Albiceleste, que buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, y la Roja, que intentará sumar su segundo título mundial, volverán a verse las caras después de ocho años en un encuentro que reeditará una rivalidad con un antecedente de 14 partidos y total paridad entre ambos conjuntos.

La Selección se enfoca en la final: entrena en Atlanta y viaja a New Jersey

La selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó la definición tras vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión, mientras que España mostró toda su jerarquía al derrotar 2-0 a Francia , resultado que le permitió regresar a una final mundialista tras Sudáfrica 2010.

En el historial, Argentina y España se enfrentaron 14 veces , 13 en amistosos y uno por la Copa del Mundo, con paridad absoluta en los resultados: 6 victorias para cada equipo y 2 empates.

El único antecedente mundialista favorece al conjunto argentino. Fue el 13 de julio de 1966 , cuando el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo derrotó 2-1 a España en Birmingham por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Luis Artime marcó los dos goles argentinos en una victoria que resultó decisiva para avanzar a los cuartos de final.

El último cruce dejó una de las derrotas más duras de la era moderna de la Selección. En el estadio Metropolitano de Madrid, España goleó 6-1 a un equipo argentino que no contó con Lionel Messi por lesión. Desde entonces, ambos seleccionados no volvieron a enfrentarse.

La foto de Messi con un bebé Lamine Yamal que dio la vuelta al mundo

Una de las historias más llamativas que rodean esta final tiene como protagonistas a Lionel Messi y Lamine Yamal.

La famosa imagen fue tomada en diciembre de 2007 durante un calendario solidario organizado por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona. En aquella producción, los futbolistas del primer equipo participaron de una sesión fotográfica junto a bebés de familias de Mataró elegidas por sorteo.

Uno de esos niños era Lamine Yamal, que tenía apenas unos meses de vida. En las imágenes se observa a un joven Messi sosteniendo y bañando al bebé, sin imaginar que casi dos décadas después ambos podrían encontrarse como rivales en una final del Mundial.