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El espanta tiburones es la película para toda la familia que llegó a Netflix y está entre las tendencias: de qué se trata

Prepará los pochoclos porque la plataforma de streaming ya tiene listo el top ten de las producciones más vistas en Argentina para las próximas 48 horas.

A partir de marzo de 2026

A partir de marzo de 2026, la película animada El espantatiburones (Shark Tale) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en varias regiones de Latinoamérica.

A partir de marzo de 2026, la película animada El espantatiburones (Shark Tale) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en varias regiones de Latinoamérica. Esta comedia de DreamWorks de 2004 sigue la historia de Oscar, un pez con grandes sueños que se convierte en un héroe improbable tras una mentira piadosa.

Si sos fanático de las tramas intensas, las conspiraciones políticas y los mundos paralelos, prepará los pochoclos porque en este 2026 Netflix trae una joya que no te podés perder. 
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Como cada viernes, Netflix preparó la lista de las producciones más vistas de los suscriptores de Argentina para disfrutar este fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de marzo. Si tu plan es quedarte en casa, solo, con familia o amigos, prepará un buen balde de pochocolos que la plataforma de streaming tiene diversos géneros para que elegir qué ver no te cause dolor de cabeza.

Esta producción cinematográfica ya está disponible en la plataforma de streaming de la gran N roja y ya tiene listo el top ten de las producciones más vistas en Argentina para las próximas 48 horas. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes.

Sinopsis de El espanta tiburones, la película que es furor en Netflix

Oscar es un pequeño pez ambicioso que trabaja en un “lavadero de ballenas” y sueña con ser famoso. Tras mentir sobre haber matado al hijo de un jefe de la mafia tiburón, se convierte en un héroe improbable. Duración 1 h 30 min. Ya tenés disponible este film estadounidense en la gran N roja.

el espantatiburones

Tráiler de El espanta tiburones

Embed - El Espantatiburones (Trailer español)

Reparto de El espanta tiburones

Los personajes principales de la película animada El espantatiburones (Shark Tale) y sus respectivos actores de voz original son los siguientes:

  • Oscar: Un pez limpiador de ballenas con grandes sueños de fama y riqueza que finge haber matado a un tiburón. Voz de Will Smith.
  • Lenny: Un tiburón blanco vegetariano que se hace amigo de Oscar para escapar de las expectativas de su familia mafiosa. Voz de Jack Black.
  • Angie: La mejor amiga de Oscar, quien trabaja con él en el lavado de ballenas y está secretamente enamorada de él. Voz de Renée Zellweger.
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