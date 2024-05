El escándalo de Gran Hermano que todos ocultaron durante el lanzamiento de la programación de Telefe

El evento, que se suele realizar anualmente en el canal de las pelotas, no salió del todo bien debido al reality, que no para de juntar polémica.

unnamed-10-1536x873.jpg Upfront Telefe (Archivo)

En este evento se anunció el regreso triunfal de Susana Gimenez y su mítico programa. Se habló de que Susana no estaría contenta de compartir pantalla con Wanda Nara, ya que estará a cargo de “una temporada breve de Bake Off Argentina”, pero finalmente no será así. Los domingos serán ambas quienes tendrán a mano llevar las noches del canal.