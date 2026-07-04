4 de julio de 2026 Inicio
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El pedido desesperado del padre de Fabio, el niño de 9 años atrapado entre los escombros: "Tengo esperanza"

El pequeño se encontraba junto a su madre y a su hermana en un edificio de departamentos desde el doble terremoto. Su papá junto a voluntarios intentan llegar hasta el lugar donde está atrapado a pesar de que los rescatistas ya abandonaron la zona: "Él da señales cuando escucha mi voz", aseguró.

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Fabio de 9 años se encuentra atrapado en el edificio Taihiti en Caraballeda.

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Desde Venezuela, el periodista Adrián Salonia contó la historia de Fabio y su padre, Francisco, a quién entrevistó en exclusivo para la pantalla de C5N. A tan solo 50 metros del edificio donde permanece atrapad el niño, que se encontraba junto a su madre y su hermano mayor, relató cómo le contaron la noticia y la travesía para poder permanecer cerca de su hijo.

Francisco es un marino que se encontraba en el estrecho de Ormuz cuando ocurrieron los dos terremotos y recién el domingo pudo regresar a Venezuela para buscar a su hijo. "El edificio era donde vivía, se partió en dos, está en la sala donde escuchamos las señales de vida del niño", explicó.

El hombre relató que los servicios de rescate estuvieron trabajando en la zona pero por la dificultad del terreno y ante las pocas probabilidades de rescatarlo con vida, abandonaron el lugar. Sin embargo, Francisco junto a su familia y un grupo de voluntarios continúan trabajando en la zona.

"Sigo buscando a mi hijo, tengo la esperanza, desde que llegué he notado su presencia me ha dado señales", afirmó Francisco, también confirmó que la última señal de vida de Fabio fue el viernes durante la madrugada.

"Él da señales cuando escucha mi voz y reconoce la voz de los muchachos que están conmigo, le dije papi te vamos a rescatar, el estaba llorando emitiendo sonidos, eso es lo que me da fuerza para seguir buscando hasta que ya no pueda mas, hasta que no lo vea lo voy a seguir buscando", cerró.

Terremotos en Venezuela: al menos 2.645 muertos, 12.666 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos

El Gobierno de Venezuela actualizó este viernes el balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. De acuerdo con el último parte oficial difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, la cifra de muertos ascendió a 2.645, mientras que los heridos ya son 12.666.

El informe, publicado este viernes en horas de la tarde, también indicó que desde el inicio de la emergencia se registraron 890 réplicas y que los equipos de rescate lograron encontrar con vida a 6.462 personas, en medio de un operativo que continúa en las zonas más afectadas.

El comunicado oficial reflejó además la magnitud de los daños materiales, al precisar que 15.050 personas quedaron sin vivienda y que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, particularmente en La Guaira.

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