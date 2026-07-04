4 de julio de 2026 Inicio
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Qué signos del zodíaco comienzan julio con peor suerte según Esperanza Gracia

La especialista reveló cuáles son los tres perfiles astrales que podrían sentir más desafíos al encanbezar el ranking de los menos favorecidos por la energía astral de la semana.

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¿Qué signos del zodíaco comienzan julio con peor suerte según Esperanza Gracia?.

¿Qué signos del zodíaco comienzan julio con peor suerte según Esperanza Gracia?.

  • La reconocida astróloga compartió su ranking para el comienzo de julio.
  • Algunos signos enfrentarán un inicio de mes con mayores desafíos que el resto.
  • La energía de la reciente Luna Llena seguirá influyendo en el clima astral de los primeros días del mes.
  • También reveló un color que recomienda usar para atraer optimismo y renovar la energía.

La reconocida astróloga compartió su ranking semanal y señaló cuáles son los perfiles astrales que podrían sentir más desafíos al inicio del mes próximo. Aunque el clima astral trae aprendizajes para todos, tres energias zodiacales necesitarán un poco más de paciencia y confianza. ¿Qué signos del zodíaco comienzan julio con peor suerte según Esperanza Gracia?

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Con el comienzo de julio y bajo la influencia de la Luna Llena, la astróloga publicó sus predicciones y destacó cuáles son los signos del zodíaco que podrían sentir que la foruna no está de su lado durante los primeros días del mes. Según sus predicciones, algunos serán los que deberán atravesar algunos desafíos antes de que la energía comience a fluir con mayor claridad.

Cabe recordar que el pleniluio se perfeccionó el 29 de junio en el signo de Capricornio, una lunación que puso el foco en las responsabilidades, las metas y las decisiones a largo plazo. Su pulso continúa sintiéndose durante los primeros días de julio, por lo que muchos de los desafíos o revelaciones que atraviesen algunas personas estarán relacionados con los procesos que comenzaron a manifestarse bajo ese movimiento celestial.

Cuáles son los signos que comienzan julio con peor suerte según Esperanza Gracia

  • Tauro: cambios inesperados y necesidad de paciencia

En el puesto número 1 del ranking aparece Tauro. Para este signo, Esperanza Gracia advierte que podrían surgir retrasos o modificaciones de último momento en asuntos que parecían ya definidos. “No te precipites ni saques conclusiones antes de tiempo”, recomienda la astróloga. La energía de la Luna Llena invita a los taurinos a confiar más en los procesos y a revisar cuáles son sus verdaderas prioridades. Además, el período puede resultar favorable para viajes o para abrir la mirada hacia nuevos proyectos.

  • Virgo: sensación de estancamiento, pero con mejora en camino

En el puesto número 2 se encuentra Virgo, signo que podría sentir que la suerte tarda en llegar. “Puede que tengas la sensación de que la suerte es esquiva contigo, pero pronto empezarás a notar que el destino pone las cartas a tu favor”, señala Esperanza Gracia. La astróloga destaca que esta Luna Llena favorece especialmente el amor y las nuevas oportunidades, por lo que recomienda cerrar asuntos pendientes y tomar decisiones que vienen postergándose desde hace tiempo.

  • Sagitario: confusiones y malentendidos al inicio del mes

El signo que cierra el ranking es Sagitario. Según la predicción, algunos malentendidos o situaciones poco claras podrían generar incomodidad o preocupación. Sin embargo, la vibra astral también trae una buena noticia: la Luna Llena favorece el trabajo y la prosperidad, ayudando a ordenar aquello que parecía incierto. “Puedes recibir una propuesta interesante o una noticia que mejore tus perspectivas económicas”, anticipa la astróloga. Además, destaca que el 27 y 28 de julio serán días especialmente positivos para los sagitarianos.

Más allá del ranking, la especilalista aconseja a todos los signos del zodíaco comenzar el mes utilizando el color naranja. “El naranja despierta la creatividad, activa el fuego interno y ayuda a dejar atrás bloqueos y miedos”, explica. Según la astróloga, este tono favorece el optimismo, la confianza y una actitud más abierta frente a los cambios que traerá julio.

signos zodiacales

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