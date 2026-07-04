IR A
IR A

Éxito y cambio: esta fue la increíble transformación de Lupita Nyong'o

La actriz Lupita Nyong’o continúa consolidando su carrera en Hollywood con nuevos proyectos.

La actriz habló sobre como una película le cambió la carrera.

La actriz habló sobre como una película le cambió la carrera.

IMDB
  • 12 años de esclavitud fue un punto de inflexión en la carrera de Lupita Nyong’o.
  • A partir de allí, empezó a seleccionar proyectos más acordes a su mirada artística.
  • Tras ganar el Óscar, recibió ofertas repetidas de roles encasillados en estereotipos.
  • Actualmente forma parte del elenco de La Odisea, la superproducción dirigida por Christopher Nolan.

Lupita Nyong’o recordó que el éxito de 12 años de esclavitud marcó un punto de inflexión en su carrera y transformó la manera en que comenzó a elegir sus proyectos en Hollywood. La actriz, ganadora del Óscar, explicó que esa experiencia la llevó a priorizar papeles con mayor significado y alineados con sus valores.

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.
Te puede interesar:

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

La actriz habló sobre como cambió su carrera.

La actriz habló sobre como cambió su carrera.

En una entrevista para la revista ELLE, Nyong’o repasó las decisiones que redefinieron su trayectoria, habló del impacto emocional que le dejaron algunos de sus personajes y reveló cómo logró encontrar un nuevo lugar dentro de la industria cinematográfica sin renunciar a sus convicciones ni a los objetivos que guiaron su carrera.

Cómo fue la sorprendente transformación de Lupita Nyong’o

Tras su consagración con 12 años de esclavitud, Lupita Nyong’o explicó que su visión sobre la industria cinematográfica cambió por completo. En la entrevista, contó que esa experiencia modificó la forma en que enfrenta su carrera y que, desde entonces, elige cada proyecto con mayor criterio, buscando historias que estén alineadas con sus intereses y convicciones.

Nyong’o manifestó que ese cambio estuvo marcado tanto por el impacto personal y profesional de aquel papel como por las ofertas que comenzaron a llegar después de ganar el Óscar, muchas de ellas encasilladas en estereotipos. A partir de allí, decidió reorientar su carrera y priorizar proyectos más afines a su mirada artística y a lo que quería contar, tanto frente como detrás de cámara.

Lupita Nyong'o interpretó a Patsey en 12 años de esclavitud.

Lupita Nyong'o interpretó a Patsey en 12 años de esclavitud.

Tras aquel reconocimiento, la intérprete señaló que se volvieron frecuentes las propuestas para interpretar papeles de mujeres esclavizadas. Aunque admitió que la situación le generó malestar, aclaró que no le resultó sorpresiva. “Es una industria donde el componente comercial suele imponerse sobre el artístico, y esa lógica muchas veces carece de imaginación”, afirmó.

Ahora, Lupita Nyong’o formará parte de La Odisea, la nueva adaptación de Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio de 2026. La actriz aseguró que aceptó el proyecto casi de inmediato, incluso antes de conocer en detalle el personaje que interpretaría. En la película dará vida a Helena de Troya y su actuación estará orientada a explorar la dimensión humana y emocional del personaje. Por su parte, Nolan destacó que Nyong’o reúne serenidad y fortaleza, dos rasgos clave para construir el papel.

Noticias relacionadas

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

últimas noticias

Se trata de Virgina Lago que vuelve a presentar telenovelas durante la programación de la tarde. 

Telefe confirmó el regreso de una figura histórica en su programación

Hace 24 minutos
Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo

Hace 47 minutos
Los cinco pescadores desaparecieron el 14 de junio pasado. 

Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: encontraron un cuerpo en la costa de Uruguay

Hace 1 hora
Messi la saludó tras los rumores.

Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Messi: "Valoro mucho"

Hace 1 hora
play
Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá en los puestos del fondo en Silverstone

Hace 1 hora