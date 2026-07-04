Éxito y cambio: esta fue la increíble transformación de Lupita Nyong'o La actriz Lupita Nyong’o continúa consolidando su carrera en Hollywood con nuevos proyectos. Agregar C5N en









La actriz habló sobre como una película le cambió la carrera. IMDB

12 años de esclavitud fue un punto de inflexión en la carrera de Lupita Nyong’o.

A partir de allí, empezó a seleccionar proyectos más acordes a su mirada artística.

Tras ganar el Óscar, recibió ofertas repetidas de roles encasillados en estereotipos.

Actualmente forma parte del elenco de La Odisea, la superproducción dirigida por Christopher Nolan. Lupita Nyong’o recordó que el éxito de 12 años de esclavitud marcó un punto de inflexión en su carrera y transformó la manera en que comenzó a elegir sus proyectos en Hollywood. La actriz, ganadora del Óscar, explicó que esa experiencia la llevó a priorizar papeles con mayor significado y alineados con sus valores.

La actriz habló sobre como cambió su carrera. IMDB En una entrevista para la revista ELLE, Nyong’o repasó las decisiones que redefinieron su trayectoria, habló del impacto emocional que le dejaron algunos de sus personajes y reveló cómo logró encontrar un nuevo lugar dentro de la industria cinematográfica sin renunciar a sus convicciones ni a los objetivos que guiaron su carrera.

Cómo fue la sorprendente transformación de Lupita Nyong’o Tras su consagración con 12 años de esclavitud, Lupita Nyong’o explicó que su visión sobre la industria cinematográfica cambió por completo. En la entrevista, contó que esa experiencia modificó la forma en que enfrenta su carrera y que, desde entonces, elige cada proyecto con mayor criterio, buscando historias que estén alineadas con sus intereses y convicciones.

Nyong’o manifestó que ese cambio estuvo marcado tanto por el impacto personal y profesional de aquel papel como por las ofertas que comenzaron a llegar después de ganar el Óscar, muchas de ellas encasilladas en estereotipos. A partir de allí, decidió reorientar su carrera y priorizar proyectos más afines a su mirada artística y a lo que quería contar, tanto frente como detrás de cámara.

Lupita Nyong'o interpretó a Patsey en 12 años de esclavitud. IMDB Tras aquel reconocimiento, la intérprete señaló que se volvieron frecuentes las propuestas para interpretar papeles de mujeres esclavizadas. Aunque admitió que la situación le generó malestar, aclaró que no le resultó sorpresiva. “Es una industria donde el componente comercial suele imponerse sobre el artístico, y esa lógica muchas veces carece de imaginación”, afirmó.