En Vivo
3 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: con otro de Lionel Messi, Argentina le gana 1 a 0 a Cabo Verde por el pase a octavos

La Scaloneta, con un gol del capitán que está imparable, vence al conjunto africano en el Hard Rock Stadium de Miami poblado por simpatizantes de la Albiceleste. El ganador enfrentará a Egipto.

Por
Con gol de Lionel Messi

Con gol de Lionel Messi, Argentina le gana 1 a 0 a Cabo Verde. 

Redes sociales

La Selección argentina iguala 0 a 0 con Cabo Verde por el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con Lionel Messi en cancha desde el arranque, la Albiceleste cuenta con un marco insuperable en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que hay una amplia mayoría de público vestido de celeste y blanco.

Messi goleador mundial
Te puede interesar:

Otro récord histórico de Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en un Mundial

A los 10', el partido se hizo muy trabado en la mitad de la cancha. La Selección argentina intentaba asociarse con la jerarquía de Rodrigo De Paul, pero el ordenado equipo africano complicó a la Albiceleste en la llegada a los metros finales, lo que obligó a un juego lejos del área.

La primera de peligro llegó a los 14', tras una gran secuencia colectiva. Thiago Almada asistió a Lionel Messi, quien controló en tres cuartos, se perfiló para su pierna más hábil y sacó un zurdazo venenoso que se fue besando el palo.

A partir del gol, el partido estuvo bajo el control del seleccionado argentino, que no sufrió ninguna embestida del equipo africano y que, por momentos, tuvo momentos explosivos de peligro para el rival. A los 44' estuvo muy cerca el segundo, cuando Enzo Fernández se llenó el empeine, sacó un remate bajo y violento que exigió una gran estirada abajo del arquero Vozinha para salvar su arco. Así se terminó la primera etapa.

Cómo llegó la Scaloneta a este partido ante Cabo Verde

El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia con puntaje ideal tras liderar la zona J con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), mientras que los "Tiburones Azules" hicieron historia al clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, con tres empates en fase de grupos.

El cruce es inédito, ya que ambas selecciones nunca se enfrentaron antes en ninguna instancia oficial o amistosa. Cabo Verde llegó a esta ronda como una de las grandes sorpresas del torneo, al atravesar una zona compleja que incluía a España, Uruguay y Arabia Saudita, y clasificó sumando tres empates en el Grupo H. En conferencia de prensa Scaloni no los subestimó, ya que ni él ni Rodrigo De Paul dudaron en señalar que los africanos "no están de casualidad" en esta fase.

El ganador del duelo tendrá que volver a jugar el martes 7 de julio en Atlanta, por lo que el desgaste y la gestión del plantel serán factores a tener en cuenta. Entre las novedades más importantes es espera que Lionel Messi regrese a la titularidad luego de haber descansado un tiempo en el último partido de la fase de grupos.

Los primeros duelos por octavos de final definidos son: Francia-Paraguay, Canadá-Marruecos, Portugal-España, Estados Unidos-Bélgica, Brasil-Noruega y México-Inglaterra. Suiza ganó en la jornada del jueves y espera por Colombia o Ghana. Mientras que Egipto, que eliminó a Australia por penales, aguarda por Argentina o Cabo Verde.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vozinha y una racha que cortó Lionel Messi

La racha que le cortó Lionel Messi a Vozinha, una de las estrellas del Mundial 2026

Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde.

Video: impactante gol de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

La emoción de un pequeño hincha de los campeones del mundo.

La emoción de su vida: el video de un nene llorando al ver Messi y el Dibu Martínez en el Mundial 2026

Egipto sufrió, pero pasó por penales.

Con Egipto clasificado, así quedan los cruces de octavos de final

El equipo africano pasó por primera vez a octavos de final en un Mundial.

Mundial 2026: Egipto hizo historia y pasó a octavos de final tras superar a Australia por penales

Una buena relación que se construyó con el paso del tiempo.

Cómo fue la salida grupal de las mujeres de la Selección argentina en la previa del partido

últimas noticias

Nicolás Occhiato cerró la programación y le envió un mensaje a los haters.

Nicolás Occhiato cerró la programación desde Miami en medio del escándalo con Flor Peña

Hace 54 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de julio

Hace 1 hora
Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

Hace 1 hora
La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda

Hace 1 hora
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Se oficializó la victoria de Keiko Fujimori en Perú: el tribunal electoral la declaró presidenta electa

Hace 2 horas