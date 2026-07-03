Mundial 2026: con otro de Lionel Messi, Argentina le gana 1 a 0 a Cabo Verde por el pase a octavos

La Scaloneta, con un gol del capitán que está imparable, vence al conjunto africano en el Hard Rock Stadium de Miami poblado por simpatizantes de la Albiceleste. El ganador enfrentará a Egipto.

La Selección argentina iguala 0 a 0 con Cabo Verde por el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con Lionel Messi en cancha desde el arranque, la Albiceleste cuenta con un marco insuperable en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que hay una amplia mayoría de público vestido de celeste y blanco.

A los 10', el partido se hizo muy trabado en la mitad de la cancha. La Selección argentina intentaba asociarse con la jerarquía de Rodrigo De Paul, pero el ordenado equipo africano complicó a la Albiceleste en la llegada a los metros finales, lo que obligó a un juego lejos del área.

La primera de peligro llegó a los 14', tras una gran secuencia colectiva. Thiago Almada asistió a Lionel Messi, quien controló en tres cuartos, se perfiló para su pierna más hábil y sacó un zurdazo venenoso que se fue besando el palo.

A partir del gol, el partido estuvo bajo el control del seleccionado argentino, que no sufrió ninguna embestida del equipo africano y que, por momentos, tuvo momentos explosivos de peligro para el rival. A los 44' estuvo muy cerca el segundo, cuando Enzo Fernández se llenó el empeine, sacó un remate bajo y violento que exigió una gran estirada abajo del arquero Vozinha para salvar su arco. Así se terminó la primera etapa.

El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia con puntaje ideal tras liderar la zona J con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), mientras que los "Tiburones Azules" hicieron historia al clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, con tres empates en fase de grupos.

El cruce es inédito, ya que ambas selecciones nunca se enfrentaron antes en ninguna instancia oficial o amistosa. Cabo Verde llegó a esta ronda como una de las grandes sorpresas del torneo, al atravesar una zona compleja que incluía a España, Uruguay y Arabia Saudita, y clasificó sumando tres empates en el Grupo H. En conferencia de prensa Scaloni no los subestimó, ya que ni él ni Rodrigo De Paul dudaron en señalar que los africanos "no están de casualidad" en esta fase.

El ganador del duelo tendrá que volver a jugar el martes 7 de julio en Atlanta, por lo que el desgaste y la gestión del plantel serán factores a tener en cuenta. Entre las novedades más importantes es espera que Lionel Messi regrese a la titularidad luego de haber descansado un tiempo en el último partido de la fase de grupos.

Los primeros duelos por octavos de final definidos son: Francia-Paraguay, Canadá-Marruecos, Portugal-España, Estados Unidos-Bélgica, Brasil-Noruega y México-Inglaterra. Suiza ganó en la jornada del jueves y espera por Colombia o Ghana. Mientras que Egipto, que eliminó a Australia por penales, aguarda por Argentina o Cabo Verde.