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Este actor con mucha trayectoria reveló que no tuvo privilegios en su última película: por qué dijo que eran todos iguales

El reconocido actor estadounidense que protagonizará la próxima producción de Cristopher Nolan habló sobre cómo fue el rodaje de la misma.

Este famoso actor habló sobre el exigente rodaje de una película ¿Quién es?

Este famoso actor habló sobre el exigente rodaje de una película ¿Quién es?

People
  • El protagonista de “La Odisea” aseguró que el rodaje fue una experiencia extremadamente exigente y sin ningún tipo de privilegios para el elenco.
  • El actor interpreta a Odiseo en la adaptación de la épica de Homero dirigida por Christopher Nolan.
  • La producción reúne a un elenco de figuras reconocidas en una gran superproducción internacional.
  • El intérprete destacó que las condiciones adversas fortalecieron la unión y el trabajo colectivo del equipo.

Matt Damon reveló que el rodaje de La Odisea, la nueva producción que llegará a los cines el jueves 16 de julio de 2026, estuvo lejos de ser una experiencia cómoda. A sus 55 años, el actor aseguró que no recibió ningún privilegio durante la filmación y describió el trabajo como un desafío físico que, por momentos, se sintió más cercano a una expedición que a un rodaje tradicional.

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En la película, el intérprete estadounidense da vida a Odiseo, el legendario rey de Ítaca y protagonista del célebre poema épico de Homero. La historia sigue el extenso viaje del héroe griego, que intenta regresar a su hogar durante diez años después de la Guerra de Troya, en un relato que se desarrolla a lo largo de 24 libros y con una estructura narrativa no lineal.

Matt Damon como Odiseo.

Matt Damon como Odiseo.

La película fue escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, quien vuelve a ponerse al frente de una superproducción con un elenco repleto de figuras reconocidas. Junto a Matt Damon participan Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, John Leguizamo, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, entre otros actores de primer nivel.

Cómo fue el rodaje de La Odisea según Matt Damon

En una entrevista exclusiva con la revista People, Matt Damon aseguró que durante el rodaje todos enfrentaron las mismas condiciones, sin excepciones. “No hubo trato especial. Si estás en un barco en medio del océano y te sorprende una tormenta, te mojas junto a todos los demás”, afirmó el norteamericano al recordar la experiencia de filmación.

El actor de Hollywood destacó que las duras condiciones del rodaje impactaron de la misma manera en todo el equipo, sin importar jerarquías o roles. “Nadie recibe una bebida caliente que tú no estés recibiendo. Todo el mundo está en igualdad de condiciones, incluido Chris, que estuvo tan frío y mojado como todos los demás durante todo el rodaje”, explicó, en alusión directa al director.

Matt Damon junto a Zendaya, que interpreta a Atenea.

Matt Damon junto a Zendaya, que interpreta a Atenea.

Lejos de provocar tensiones, esas condiciones adversas terminaron fortaleciendo la unión dentro del equipo de trabajo. “Eso hizo que sintiera que realmente estábamos todos juntos en esto, porque así era. Me siento muy unido a todos los que participaron en esa película, reparto y equipo técnico, porque fue muy exigente para todos”, señaló Damon.

En ese sentido, el actor remarcó la intensidad del trabajo en conjunto que demandó la producción. “Cada jornada de rodaje fue inolvidable, porque más que una película parecía una travesía. Lograr cada escena de la forma en que lo hicimos fue extremadamente complejo y obligó a que todo el elenco y el equipo técnico dieran un esfuerzo extra día tras día”, explicó, poniendo el foco en la exigencia del proceso.

La película se estrenará el 16 de julio.

La película se estrenará el 16 de julio.

Para cerrar, Matt Damon lanzó un mensaje al público en el que resaltó el valor de la experiencia vivida durante la producción. “Salí de ese rodaje sintiéndome muy afortunado y agradecido de haber formado parte de un equipo así, porque nunca habría funcionado si todos no se hubieran empujado más allá de lo que creían que podían hacer. Así que estoy muy emocionado de que la gente pueda verla. Vale la pena el dinero que cuesta, dado lo que nos llevó hacerla”, expresó, destacando el esfuerzo detrás del proyecto.

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