El emotivo homenaje de Los Twist a Daniel Melingo: "Ahora sé que soy inmortal" La banda despidió en las redes sociales a uno de sus fundadores con una frase tomada de una de sus canciones más recordadas. Agregar C5N en









Los Twist y la despedida a Daniel Melingo. Redes sociales

La muerte de Daniel Melingo generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y despertó una ola de mensajes de despedida para uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Entre los homenajes más sentidos apareció el de Los Twist, la banda que ayudó a fundar y con la que dejó "una huella imborrable".

A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo compartió una imagen del artista acompañada por una frase que emocionó a sus seguidores: "Ahora sé que soy inmortal". La cita pertenece a Viéndolo, una de las canciones incluidas en La máquina del tiempo, el álbum que Los Twist publicó en 1985 y que marcó la última participación de Melingo dentro de la formación.

Los Twist despidieron a Daniel Melingo con un posteo en Instagram. Instagram: /los.twist Ese disco también representó el ingreso de Hilda Lizarazu como nueva integrante de la banda, en reemplazo de Fabiana Cantilo, y quedó como uno de los trabajos más recordados de aquella etapa del grupo. Por estos días, el músico atravesaba una intensa actividad artística, tenía previsto lanzar el álbum Tangos bajos (Rework) y presentarlo en el Teatro Coliseo junto a una orquesta e invitados especiales.

La noticia provocó una inmediata reacción entre colegas, seguidores y referentes de la cultura, que destacaron el legado que dejó como integrante de Los Twist, su paso por Los Abuelos de la Nada y su posterior carrera como una de las grandes figuras del tango contemporáneo.

De qué murió Daniel Melingo Daniel Melingo murió este martes a los 68 años en su vivienda del barrio porteño de Chacarita. El músico, reconocido por su paso por Los Twist y Los Abuelos de la Nada antes de consolidar una destacada carrera como solista, fue encontrado sin vida por uno de sus hijos.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, trascendió que el artista atravesaba una enfermedad respiratoria que había deteriorado su estado de salud durante los últimos meses y que recibía atención médica y cuidados en su domicilio. Daniel Melingo. Redes sociales La noticia fue confirmada por su representante, Olga Castreno, junto a Pelo Music, que destacó el enorme legado artístico del músico. También se expresó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien aseguró que Melingo dejó "una huella profunda" en la historia del rock argentino gracias a su talento como compositor y multiinstrumentista.