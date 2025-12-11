Stranger Things, la serie del momento, ya tiene su auto en Argentina: cómo es La marca Fiat lanzó a la venta una edición especial del Pulse Abarth dedicada a la producción que acaba de estrenar su quinta y última temporada. Por Federico Bossio + Seguir en







Serán 511 unidades disponibles para todos los mercados.

Fiat lanzó a la venta en Argentina una serie limitada de su SUV deportivo: el Pulse Abarth Stranger Things. Esta versión especial llega en conmemoración de la quinta y última temporada de la popular serie Stranger Things que se estrenó hace unas semanas en Netflix.

Con respecto a la personalización, cada unidad de las 511 que estarán disponibles lleva consigo una chapa identificatoria exclusiva, que no sólo certifica su autenticidad, sino que también refuerza su carácter de colección. A su vez, cada unidad cuenta con una placa especial en el motor que convierte a este modelo en una pieza única dentro del universo Fiat.

En su diseño exterior aparecen las primeras referencias a la serie, con calcos laterales de las garras del Demogorgon, icónico monstruo de la serie, detalles en los paragolpes, retrovisores y tomas de aire y serigrafías en los vidrios con “easter eggs” alusivos al universo del show.

fiat-stranger-things-2 Además, la versión color Negro Vulcano incorpora en color rojo las tomas de aire, el skid plate y los espejos laterales. Por su parte, la versión color Rojo Montecarlo tiene todos estos mismos ítems en color negro brillante. Como si esto fuera poco, todas las unidades cuentan con una serigrafía en los vidrios que tiene easter eggs ocultos relacionados con la trama de Stranger Things. En su interior, este modelo mantiene el nuevo diseño de los tapizados, pero incorpora en el respaldo el logo de la serie en color rojo. A su vez, estas unidades limitadas poseen nuevos zócalos de puerta exclusivos y detalles ocultos también puertas adentro.

El Pulse Abarth Stranger Things conserva la mecánica del Abarth convencional. Equipa el motor turbonaftero 1.3 litros T270, que entrega 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades con tracción delantera. Por su parte, el equipamiento destacado de este modelo se mantiene: techo solar panorámico, sistema multimedia con pantalla táctil, tapizados de cuero, sensores y asistencias de conducción, entre otros.