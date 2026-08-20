El duro momento que vivió Oriana Junco por un incidente en su edificio: "Me muero" La mediática contó que un incendio en uno de los pisos superiores provocó una evacuación de emergencia y un amplio operativo de bomberos. Agregar C5N en









Oriana Junco contó el duro momento que vivió en su casa. Redes sociales

Oriana Junco sufrió un fuerte susto este miércoles por la noche cuando un incendio se desató en el edificio de avenida Pueyrredón donde vive, en la Ciudad de Buenos Aires: la mediática se encontraba en su departamento del segundo piso en el momento en que comenzó el operativo de emergencia, que incluyó la evacuación de los vecinos.

En medio del desconcierto, Junco contó que primero no entendía qué sucedía y llegó a pensar que se trataba de un robo. "De repente siento un ruido bárbaro en el edificio. Un escándalo total", relató la mediática al recordar el comienzo de la situación durante una comunicación con LAM.

La famosa explicó que, ante el temor, tomó medidas para protegerse dentro de su departamento antes de conocer el verdadero motivo de los ruidos: "Puse una mesa contra la puerta porque dije: 'Me muero. ¿Qué es esto? ¿Están robando?'", recordó sobre los primeros instantes del episodio.

Poco después descubrió que el siniestro se había desatado en los pisos superiores del edificio y que los servicios habían sido interrumpidos como parte del operativo. "Se estaba incendiando el edificio. Cortaron la luz. Casi me desmayo. Cortaron el gas, la luz y empezaron a golpear las puertas los bomberos", explicó Junco.

SE INCENDIÓ EL EDIFICIO DE ORIANA JUNCO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/MWMUMdSp6i — América TV (@AmericaTV) August 21, 2026 "Me sacaron en pelotas a la calle": Oriana Junco relató cómo fue la evacuación de su edificio tras un incendio La evacuación incluyó a la propia mediática, que fue asistida por los bomberos para abandonar el inmueble. "Me sacaron en pelotas a la calle porque yo duermo con un camisoncito", contó sobre la particular situación que atravesó mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Según trascendió, el fuego se habría iniciado en uno de los pisos superiores del edificio ubicado sobre avenida Pueyrredón, donde trabajaron Bomberos y personal del SAME. La emergencia provocó el corte de la calle durante el operativo y obligó a evacuar a los habitantes del inmueble. Oriana Junco. Redes sociales La mediática, que vive actualmente en el segundo piso, recordó que había alquilado la propiedad a través de una inmobiliaria y que anteriormente había denunciado problemas de humedad y dificultades vinculadas con la instalación eléctrica.