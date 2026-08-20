Nuevos allanamientos a Cerimedo en Bolivia: encontraron una "granja de bots" y más dinero en efectivo

El estratega digital de Javier Milei tenía equipos informáticos destinados a manipular redes sociales. Las autoridades secuestraron medio millón de bolivianos, divisas extranjeras y documentación durante un operativo en La Paz.

El Ministerio Público de Bolivia allanó este jueves un tercer inmueble perteneciente al consultor político Fernando Cerimedo en la exclusiva zona de Aranjuez, en La Paz. El fiscal departamental Luis Carlos Torres lideró el operativo en el que los agentes encontraron una granja de bots y altas sumas de dinero en el marco de una causa por el delito de enriquecimiento ilícito.

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Durante el procedimiento, los peritos judiciales incautaron 500.000 bolivianos junto a montos no especificados de dólares y euros en efectivo. La comitiva policial retiró además documentación relevante, valijas y diversos dispositivos informáticos para someterlos a peritajes técnicos inmediatos.

Las fuerzas de seguridad priorizaron el secuestro del equipamiento tecnológico por su uso estratégico en la generación de cuentas automatizadas. Esta red de perfiles administraba la difusión coordinada de contenidos en plataformas digitales para alterar la conversación pública e influir en las audiencias locales.

El representante de la Fiscalía detalló el alcance de la evidencia recolectada en la propiedad del especialista en comunicación. "Como también hay algo que llama mucho la atención, se ha encontrado una mini granja de bots que ha sido secuestrada para su evaluación, también se están tomando las grabaciones de los ingresos que habían tenido el día de hoy y nosotros seguimos trabajando como Ministerio Público", afirmó el fiscal Torres.

Fiscalía ENCUENTRA más de Bs. 500 MIL, dólares, euros y una “GRANJA DE BOTS” en allanamientos vinculados a Cerimedo La Fiscalía reportó el hallazgo de más de medio millón de bolivianos, además de dólares y euros, durante los allanamientos realizados este jueves en la zona de… pic.twitter.com/W63DHuG067

Fernando Cerimedo llegó al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra durante la tarde de este jueves para afrontar una instancia clave de la investigación por el ataque contra Nadia Beller, pero la audiencia fue suspendida y reprogramada para este viernes. Antes de ingresar, el exasesor de Javier Milei rompió en llanto ante los periodistas.

El consultor argentino intentó ocultar su rostro con la capucha de su abrigo mientras era trasladado bajo una fuerte custodia policial. Frente a las preguntas de los cronistas, negó con la cabeza y evitó responder sobre las acusaciones en su contra, hasta que alcanzó a expresar entre lágrimas: "Quiero ver a mis hijos".

"SOLO QUIERO VER A MIS HIJOS"



Fernando Cerimedo rompió en llanto al ingresar al Palacio de Justicia de La Paz y expresó su preocupación por sus hijos.



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Ante la imposibilidad de comenzar en el horario previsto, las autoridades resolvieron postergar la audiencia para este viernes a las 14:30 por inconvenientes vinculados con el traslado del imputado y la llegada de los representantes del Ministerio Público al recinto.

La instancia judicial deberá definir la situación procesal del argentino, sobre quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz. El pedido contempla un período de hasta 180 días mientras continúa la investigación por el ataque.