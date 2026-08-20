Los chats que hunden a Fernando Cerimedo por el intento de femicidio de Nadia Beller: "La eliminamos ya o estamos jodidos" El exasesor de Javier Milei, detenido en Santa Cruz de la Sierra, enfrenta una situación judicial crítica tras revelarse mensajes de su celular donde habla de "eliminar" a su expareja embarazada. La querella pide máxima protección para la víctima. Por Agregar C5N en









Cerimedo, escoltado por la Policía boliviana tras salir del Palacio de Justicia este jueves en Santa Cruz. REUTERS/Ipa Ibáñez

La Justicia boliviana avanza en la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor digital de la campaña de Javier Milei, quien permanece detenido en Bolivia como presunto autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, la abogada Nadia Beller. En las últimas horas, la causa dio un giro dramático tras peritarse un teléfono celular secuestrado: se encontró una serie de chats donde habla de "eliminar" a su exnovia embarazada.

"No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés alguien que pueda hacer el trabajo?", delató uno de los mensajes más contundentes incorporados formalmente al expediente judicial. El abogado de la víctima, Jerjes Justiniano, confirmó públicamente que este texto se extrajo directamente del peritaje realizado por la Policía al dispositivo del imputado. "Nadia ha llegado muy lejos (...), yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla", relató el letrado en el Diario El Deber, al referirse al contenido que, según dijo, fue encontrado en el dispositivo del imputado.

Por su parte, la abogada defensora de Cerimedo, Margarita Arce, intentó desacreditar la validez de estas conversaciones: "Nosotros consideramos que esas no son pericias, son pruebas obtenidas ilegalmente", sostuvo. Mientras la defensa busca instalar la hipótesis de un "autoatentado" por el pasado de Beller como militante política, el consultor optó por negarse a declarar. No obstante, durante su traslado al Palacio de Justicia, donde rompió en llanto reclamando ver a sus hijos, Cerimedo evitó responder a la prensa sobre la autoría del atentado o sobre si había citado a la víctima al hotel donde fue baleada, limitándose a negar los hechos con la cabeza.

El expediente también expone la conflictiva relación previa al atentado a través de fuertes discusiones por mensajes de texto. "Ni se te ocurra, Nadia. Vos publicás eso y me arruinás la vida. Me pego un corchazo, no me interesa nada", le advirtió con tono desesperado Cerimedo a Beller ante la posibilidad de que se difundiera cierta información. En el mismo intercambio, la abogada boliviana se plantó al afirmar que ya no se dejaría manipular y que todos sabrían la verdad. Ante esto, el acusado insistió: "Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos".

Cabe recordar que Beller sobrevivió milagrosamente a una emboscada frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra, donde recibió tres impactos de bala por parte de sicarios que continúan prófugos. En tanto, la querella ha solicitado de manera urgente esquemas de custodia policial reforzados para garantizar la seguridad de la víctima, mientras la fiscalía evalúa ampliar las imputaciones contra Cerimedo en las próximas horas.