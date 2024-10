Juanes, sobre su debut en el cine: "Fue salir de una zona cómoda"

El cantante Juanes debutó como actor de cine con Pimpinero: Sangre y Gasolina. El compositor colombiano relató a C5N que su esposa, la actriz Karen Martínez , y sus hijos, "quedaron fascinados" con la nueva faceta del artista. "Fue distinto para mi, es algo nuevo, y me generó muchos más nervios. Fue salir de una zona cómoda donde conozco lo que tengo que hacer y lo que he hecho toda mi vida".

Juanes refirió que quedó maravillado con trabajar en escenas que no tenían nada que ver con su experiencia como intérprete y reveló que Baiz le dijo: "no estoy interesado en Juanes ni en la música, quiero a ese Juan Esteban como actor para que represente a este personaje".

El ganador de premios Grammy tuvo que audicionar para lograr el papel para el filme, que aborda temas como las fronteras geográficas, éticas y familiares. Al momento de opinar sobre sus bandas sonoras de películas favoritas, aseguró que admira a Gustavo Santaolalla.

Además, remarcó que su personalidad tiene mucho en común con su personaje en la ficción, donde interpreta al hermano mayor de los actores mexicanos Alejandro Speitzer y Alberto Guerra. El clan de tres hermanos se involucran en el peligroso comercio de nafta, en el que se ven obligados a trabajar para un siniestro rival, según se pudo ver en Amazon Prime.

"Las decisiones que he tenido que tomar en mi vida y en mi carrera han sido muy valientes. Son otros tipos de riesgos, otras decisiones y también me conecto con las decisiones a través del amor. He elegido a mi familia y mis hijos en vez de otras cosas", sostuvo.