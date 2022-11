El duro cruce entre Amalia Granata y Rocío Oliva por Diego Maradona en el programa de Mirtha

Rocío Oliva y Amalia Granata fueron las protagonistas de uno de los momentos más tensos en La noche de Mirtha Legrand , a la hora de hablar de Diego Maradona . La diputada por Santa Fe interrumpió el relato de la ex del Diez para mencionar las acusaciones que pesaban sobre el ex futbolista en torno al abuso de menores, diferenciando su carrera de su vida privada.

Fue en el preciso momento cuando Rocío hablaba de los años que pasó en Dubai junto al astro del fútbol, sostuvo que fueron sus "años maravillosos". En medio de ese relato, Granata interrumpió y declaró: "Perdón que arruine este momento tan hermoso y lírico. Pero acá no hay que olvidarse que Diego Maradona abusó de una menor".

"La trajo a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas y la introdujo en la droga", cruzó duramente Granata, haciendo referencia al caso de Mavys Álvarez, la mujer cubana que llevó su denuncia contra el astro por presunta trata de personas ante la Justicia argentina. Se enmarcó durante la relación de Mavys tuvo con Maradona.

Oliva lo defendió: "Igual, ahí, al no estar él para defenderse es bueno escuchar un poco todo y….". "No, no. Porque más allá de tu defensa, están las fotos con chica besándose", retrucó Granata.

En la discusión también dejó su opinión la periodista y filóloga española Pilar Rahola. "Yo puedo entender que tengas una historia personal de amor, ahí no entro ni tengo nada que decir, pero es evidente que un hombre que fue modelo de futbolista, no fue modelo como ciudadano", sostuvo mirándola a los ojos a Oliva y luego cerró: "Y eso también hay que decirlo porque, al final, vamos a blanquear aspectos de su vida que no son nada ejemplares".