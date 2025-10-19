El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender La nueva ficción de la plataforma de streaming aborda los dilemas de identidad y masculinidad dentro del ejército estadounidense en los años 90.







La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del "don't ask, don't tell".

Netflix vuelve a generar conversación con una historia que incomoda y atrapa. Con una puesta cuidada y un enfoque humano, la producción se metió entre lo más visto en la Argentina y pone sobre la mesa temas que, aunque ambientados en los 90, siguen teniendo eco en la actualidad. Ambientada en el mundo militar, combina tensión, sensibilidad y un retrato descarnado de lo que significa ocultar quién sos para sobrevivir en un entorno que no perdona la diferencia.

La serie en cuestión es “Reclutas” (Boots en su título original), un drama inspirado en hechos reales y basado en el libro The Pink Marine del exmarine Greg Cope White. Desde su estreno, muchos usuarios destacaron su tono honesto y la capacidad de mostrar la fragilidad detrás del uniforme, algo poco habitual en producciones de este tipo. A través de una mirada íntima, la historia interpela sobre el costo de la lealtad y la identidad personal en medio de las normas de hierro de los Marines.

“Reclutas” no se queda solo en el conflicto interno de su protagonista. También expone las contradicciones de una época, cuando la política militar estadounidense excluía abiertamente a las personas homosexuales. Es un relato que, más allá del contexto histórico, dialoga con debates que todavía atraviesan a las instituciones y a la sociedad en general.

Netflix: sinopsis de Reclutas La trama sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven homosexual que decide alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1990, movido por la lealtad hacia su mejor amigo y por la necesidad de encontrar un rumbo. Lo que Cameron no imagina es que el campo de entrenamiento en Parris Island se convertirá en una prueba brutal, tanto física como emocional.

En una era previa a la política del "Don't Ask, Don't Tell", cualquier indicio de homosexualidad podía significar la expulsión o algo peor. Cameron debe enfrentar acoso, humillaciones y la constante tensión de ser descubierto, mientras intenta cumplir con los estándares de disciplina y fuerza que exige el ejército. En ese ambiente hostil, emergen también momentos de fraternidad y vulnerabilidad entre los reclutas, lo que agrega matices a la historia. A lo largo de los capítulos, "Reclutas" muestra cómo los jóvenes, pese al miedo y la presión, construyen vínculos reales en medio de la dureza militar.

Reparto de Reclutas
Miles Heizer como Cameron Cape

Vera Farmiga interpreta a Barbara Cope, la compleja madre de Cameron

Liam Oh interpreta a Ray McCaffey, el mejor amigo de Cameron

Max Parker da vida al esargento Robert "Bobby" Sullivan