IR A
IR A

El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender

La nueva ficción de la plataforma de streaming aborda los dilemas de identidad y masculinidad dentro del ejército estadounidense en los años 90.

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del "don't ask, don't tell".

Netflix vuelve a generar conversación con una historia que incomoda y atrapa. Con una puesta cuidada y un enfoque humano, la producción se metió entre lo más visto en la Argentina y pone sobre la mesa temas que, aunque ambientados en los 90, siguen teniendo eco en la actualidad. Ambientada en el mundo militar, combina tensión, sensibilidad y un retrato descarnado de lo que significa ocultar quién sos para sobrevivir en un entorno que no perdona la diferencia.

El estreno de Verdaderamente aterrador en Netflix ha mantenido a la audiencia en suspenso. La serie, que consta de cinco episodios divididos en dos actos, se lanzó justo a tiempo para Halloween y ha capturado la atención de los aficionados al género desde el principio. 
Te puede interesar:

De qué se trata Verdaderamente aterrador, la docuserie que está dejando sin palabras a todos en Netflix

La serie en cuestión es “Reclutas” (Boots en su título original), un drama inspirado en hechos reales y basado en el libro The Pink Marine del exmarine Greg Cope White. Desde su estreno, muchos usuarios destacaron su tono honesto y la capacidad de mostrar la fragilidad detrás del uniforme, algo poco habitual en producciones de este tipo. A través de una mirada íntima, la historia interpela sobre el costo de la lealtad y la identidad personal en medio de las normas de hierro de los Marines.

“Reclutas” no se queda solo en el conflicto interno de su protagonista. También expone las contradicciones de una época, cuando la política militar estadounidense excluía abiertamente a las personas homosexuales. Es un relato que, más allá del contexto histórico, dialoga con debates que todavía atraviesan a las instituciones y a la sociedad en general.

reclutasss

Netflix: sinopsis de Reclutas

La trama sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven homosexual que decide alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1990, movido por la lealtad hacia su mejor amigo y por la necesidad de encontrar un rumbo. Lo que Cameron no imagina es que el campo de entrenamiento en Parris Island se convertirá en una prueba brutal, tanto física como emocional.

En una era previa a la política del “Don’t Ask, Don’t Tell”, cualquier indicio de homosexualidad podía significar la expulsión o algo peor. Cameron debe enfrentar acoso, humillaciones y la constante tensión de ser descubierto, mientras intenta cumplir con los estándares de disciplina y fuerza que exige el ejército. En ese ambiente hostil, emergen también momentos de fraternidad y vulnerabilidad entre los reclutas, lo que agrega matices a la historia.

A lo largo de los capítulos, “Reclutas” muestra cómo los jóvenes, pese al miedo y la presión, construyen vínculos reales en medio de la dureza militar.

reclutas

Tráiler de Reclutas

Embed

Reparto de Reclutas

  • Miles Heizer como Cameron Cape
  • Vera Farmiga interpreta a Barbara Cope, la compleja madre de Cameron
  • Liam Oh interpreta a Ray McCaffey, el mejor amigo de Cameron
  • Max Parker da vida al esargento Robert “Bobby” Sullivan
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película es uno de los grandes éxitos de John Travolta.
play

Atención: la película protagonizada por John Travolta de hace 25 años que se va de Netflix

Wanderlust volvió al top de Netflix pese a haberse estrenado en 2018.
play

Fue estrenada en 2018, tiene solo 6 capítulos y ahora la rompe en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 
play

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

últimas noticias

Estudiantes venció a Gimnasia en La Plata.

Triunfazo de Estudiantes: le ganó 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y es el líder de su zona

Hace 14 minutos
Los depósitos en dólares crecieron tras el fin del cepo.

Los depósitos en dólares superaron los u$s34.400 millones tras el levantamiento del cepo

Hace 30 minutos
Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Hace 37 minutos
Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Hace 37 minutos
La Luna Nueva del 21 de octubre llega con una energía especial para el amor. 

La Luna Nueva trae amor y nuevas oportunidades para estos tres signos

Hace 46 minutos