El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie española que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan dramas médicos intensos con fuerte contenido social. La plataforma ofrece Respira , una producción creada por Carlos Montero (reconocido por Élite) que tiene ocho episodios por temporada. Esta se ambienta en el ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia, explorando las complejidades del sistema de salud público español.

Esta serie, protagonizada por Najwa Nimri, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente como uno de los títulos más comentados del gigante del streaming.

Respira cuenta con la dirección de David Pinillos y Marta Font Pascual en la mayoría de los episodios. Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario , tensiones institucionales, dilemas éticos y relaciones personales al límite.

Con una producción a cargo de El Desorden Crea que captura la esencia de los dramas hospitalarios contemporáneos, la serie ofrece una mirada cruda sobre la falta de recursos, la precariedad laboral y la lucha por defender la sanidad pública, abordando también temas como la salud mental del personal médico, la corrupción y la crisis de vocación.

Este drama médico se destaca por su capacidad de equilibrar casos urgentes con tramas personales complejas , ofreciendo un relato que se puede mirar en un fin de semana. La serie mezcla el formato clásico de producciones como ER Emergencias, Grey's Anatomy y Doctor House con una perspectiva europea que expone la complicada situación del sistema sanitario, mostrando cómo los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles donde sus obligaciones profesionales chocan con sus principios personales, en medio del caos y la tensión que define la vida hospitalaria en la actualidad.

Netflix: sinopsis de Respira

Respira sigue al personal del Hospital Joaquín Sorolla, un centro médico público ubicado en Valencia, desde los residentes hasta los especialistas, mientras atienden casos urgentes y se enfrentan a la presión diaria del sistema. La trama arranca cuando la llegada de Patricia Segura, una paciente prestigiosa que resulta ser la presidenta de la Generalitat Valenciana diagnosticada con cáncer de mama, pone de relieve la complicada situación de la sanidad pública y enciende la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes. Con la privatización del hospital en el horizonte y la llegada de un nuevo supervisor, el personal enfrenta más presión que nunca.

A medida que la serie avanza, se profundizan los dilemas éticos y personales de cada personaje. Los médicos adjuntos como Pilar Amaro, jefa de Cirugía con carácter serio y amargo, y Néstor Moa, considerado el mejor oncólogo del país con un fuerte sentido social, luchan por mantener los estándares de atención mientras el sistema se desmorona. Los residentes como Biel de Felipe navegan entre el aprendizaje y las decisiones imposibles, mientras que las relaciones personales se forman y se complican dentro de este entorno de alta presión.

La serie explora también el romance y la tensión entre los personajes, como la relación entre Lluís Jornet, director del hospital, y Jésica Donoso, considerada la mejor cirujana del centro, al tiempo que aborda cuestiones más amplias sobre la salud mental del personal y las consecuencias de un sistema al borde del colapso.

Tráiler de Respira

Reparto de Respira