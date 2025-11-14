IR A
Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

Esta conmovedora comedia dramática refleja el poder de la amistad y el dolor de enfrentarse a la muerte. Es una de las joyas ocultas de la plataforma de streaming.

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.

Netflix

Netflix renueva su catálogo constantemente, y cada mes suma nuevas producciones y los últimos estrenos. Sin embargo, también esconde varias joyas, como una película de 2019 que pocos suscriptores conocen pero está entre los mejores contenidos de la plataforma.

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
Se trata de Paddleton, una comedia dramática dirigida por Alex Lehmann (Blue Jay y Acidman) que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y llegó a Netflix pocas semanas después. Aunque suele pasar desapercibida, las personas que la ven no dudan en recomendarla.

Paddleton ofrece una mirada entrañable, tierna y humana sobre lo que significa la amistad y la incertidumbre que implica enfrentarse a la muerte. Sus dosis de humor no le escapan a la realidad de la tristeza, la soledad y el miedo, con un mensaje que no deja a nadie indiferente.

Paddleton

Netflix: sinopsis de Paddleton

Michael y Andy son dos vecinos solitarios y mejores amigos que pasan casi todo su tiempo juntos. Su rutina consiste en preparar pizza casera, ver películas de kung-fu y jugar al paddleton, un deporte que ellos mismos inventaron.

Pero todo eso se pone en peligro cuando Michael es diagnosticado con un cáncer terminal. Desde ese momento, los amigos se enfrentan a un viaje emocional donde el dolor de la despedida se mezcla con el valor del amor incondicional.

Tráiler de Paddleton

Embed - Paddleton | Official Trailer [HD] | Netflix

Reparto de Paddleton

  • Mark Duplass como Michael Thompson.
  • Ray Romano como Andy Freeman.
  • Christine Woods como la doctora Hagen.
  • Kadeem Hardison como David.
  • Marguerite Moreau como Kiersten.
  • Dendrie Taylor como Nancy.
  • Alexandra Billings como Judy.
  • Matt Bush como Stewart.
