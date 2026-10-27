27 de octubre de 2026 Inicio
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Aseguran que Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y ya estaría en Estados Unidos

Los medios locales y de otros países confirman que el excandidato a presidente viajó a la nación norteamericana mediante un vuelo que tomó por la mañana. Previamente, la Justicia le había pedido que entregue sus pasaportes.

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Flávio Bolsonaro y el misterio sobre su paradero.

EFE/Antonio Lacerda - C5N
Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.
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El medio brasileño Metrópoles, considerado como uno de los más respetados del país vecino, consignó que allegados a Bolsonaro confirmaron que se dirigía a Florida después de comunicarse a las 8 con el senador Rogério Marinho. También agregaron que viajó junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas.

En tal sentido, después señalaron que el abogado mexicano Simón Levy, relacionado con el movimiento Make America Great Again del mandatario estadounidense, Donald Trump, informó en la red social X que finalmente el referente del PL llegó a la nación norteamericana.

Por su parte, la agencia británica Reuters afirmó que se contactó con dos fuentes que también confirmaron el viaje de Bolsonaro hacia el país norteamericano.

En tal sentido, la periodista Fernanda Cornejo informó en De Una, por C5N, se refirió a las investigaciones que enfrenta el referente derechista y lo vinculó con las sospechas del viaje: "No se fue por algo azaroso, sino que está con investigaciones en curso. Por un lado por el financiamiento de la película Dark House sobre su padre, se lo vincula por lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción".

La publicación de Simón Levy.

La publicación de Simón Levy.

"En paralelo también hay una investigación por lavado de dinero en el caso Willer Tomaz, quien es un abogado que estaría vinculado a él por posibles operaciones en plataformas de pago y casas de apuestas. Los medios de Brasil dan por confirmado que no está en Brasil y que tampoco está en Argentina", agregó la especialista en asuntos internacionales.

Por lo pronto, las primeras informaciones hablaban de que habría cruzado a la Argentina para partir en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones, cuya salida estaba prevista para las 2:00 del martes, aunque posteriormente ese dato no pudo ser corroborado y Migraciones lo desmintió. Por el momento se desconoce su paradero.

En tanto, previamente la Justicia brasileña le había prohibido salir del país a tras su derrota en las presidenciales. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte.

Bolsonaro publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde contó que este lunes fue notificado por la Justicia brasileña. Según relató, agentes de la Policía Federal lo abordaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

El Gobierno desmintió que Flávio Bolsonaro haya ingresado al país

En medio de las especulaciones y la prohibición que rige sobre Flávio Bolsonaro para salir de Brasil tras el resultado electoral, el Gobierno desmintió que el candidato de derecha haya ingresado al país.

En conferencia de prensa, el portavoz Adrián Ravier respondió a las consultas sobre reconocer el triunfo de Lula sobre Bolsonaro y también sobre un presunto ingreso del excandidato presidencial al país.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil, por un lado. Respecto a Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo. con lo cual no hay nada más que agregar”, indicó ante los medios de comunicación.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones, ante los rumores que existían alrededor de un posible viaje a Estados Unidos del excandidato a presidente, aseguraron que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación", explicaron en un comunicado oficial.

El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula, pero exigió aclarar las dudas electorales

El Partido Liberal de Brasil reconoció el lunes los resultados del balotaje presidencial que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque exigió el esclarecimiento de las impugnaciones presentadas tras el comicio.

El presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, difundió una carta pública en sus redes sociales en la que confirmó la postura de la agrupación. En el texto, la fuerza opositora sostuvo que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", al mismo tiempo que reclamó explicaciones sobre los planteos del senador Flávio Bolsonaro.

El anuncio ocurrió tras la jornada electoral del domingo, en la que Lula resultó reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival. De este modo, el líder político logró una remontada de más de cuatro millones de votos en comparación con la primera vuelta del 4 de octubre.

La postura del partido se conoció en un contexto convulsionado, luego de que la policía ordenó al candidato derrotado entregar su pasaporte debido a investigaciones por corrupción. Asimismo, la definición coincidió con la denuncia de fraude sin pruebas realizada por el presidente estadounidense Donald Trump.

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