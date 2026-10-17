Daniela Celis abrió un casting para conocer hombres y sorprendió con sus requisitos: "Que tenga..."

La influencer sorprendió a sus seguidores tras lanzar una insólita convocatoria. Lejos de buscar un vínculo serio, dejó en claro qué es lo que pretende de sus candidatos.

Daniela Celis volvió a generar repercusión en las redes , pero esta vez no fue por ningún escándalo mediático. La influencer decidió abrir una convocatoria para encontrar un nuevo chongo y sorprendió al revelar los requisitos que deberán cumplir los interesados que quieran conquistarla.

Con las ideas bastante claras, la ex Gran Hermano publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que anunció que está disponible para conocer hombres. Sin embargo, no cualquiera podrá tener una oportunidad, ya que estableció una lista de condiciones que sus futuros pretendientes deberán cumplir.

"Que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno", escribió junto a una fotografía en la que posa de manera sexy. Además, habilitó un formulario para que los interesados puedan postularse y participar de esta particular búsqueda amorosa.

Lejos de dejar abiertas las especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental, Celis se encargó de aclarar cuáles son sus verdaderas intenciones detrás del casting y dejó en evidencia que un compromiso amoroso no está entre sus prioridades. "Si me querés conocer, llená el formulario", invitó a sus seguidores, junto a un enlace que decía "Postulate acá".

Lo que más llamó la atención fue la advertencia que incluyó al final de su publicación. La influencer dejó en claro que no está buscando un nuevo amor, ni mucho menos alguien que ocupe un lugar dentro de su familia. "No busco el amor de mi vida, no me quiero casar, no quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien", expresó de manera contundente.

De esta manera, Pestañela dejó abiertas las postulaciones para quienes quieran conocerla, aunque con una condición fundamental: nada de compromisos ni promesas de amor eterno.

Daniela vía Instagram.

Daniela Celis dio detalles de cómo es su relación con Thiago Medina tras la denuncia que recibió

La exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis finalmente se pronunció sobre su actual vínculo con Thiago Medina. La influencer dejó en claro que, pese a llevar más de un año separados, mantienen una relación cordial priorizando el bienestar absoluto de sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

"Cada vez mejor, la verdad que trabajamos mucho ambos para crear un buen vínculo", aseguró la exparticipante de Gran Hermano. En este sentido, enfatizó que Medina cumple un rol fundamental en la crianza diaria y destacó sin dudar: "Es un gran padre, todos conocemos a Thiago como papá y la verdad que no me puedo quejar".

Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago Medina.

Respecto a la grave denuncia por presunto abuso que recae sobre Medina, iniciada por una supuesta prima, Celis fue sumamente cautelosa. "No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos", sentenció la mediática, evitando profundizar para proteger a sus hijas en el futuro.

Sin embargo, la ex Gran Hermano cuestionó duramente el parentesco de la denunciante con su expareja. "Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen", declaró de forma contundente, desmintiendo que la mujer pertenezca al círculo íntimo.

Finalmente, apuntó contra las intenciones de la mujer, quien habría manifestado actuar por las gemelas. "Hago eventos familiares y ella nunca fue porque no es parte de la familia [...] Si lo hacés, hacelo por vos", concluyó visiblemente incómoda, mientras la causa judicial aguarda pericias psicológicas fijadas para abril de 2027 tras la denuncia de abuso que hizo la prima de Thiago.