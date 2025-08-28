IR A
Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Emma Heming Willis tomó una decisión difícil para poder mejorar la calidad de vida del actor, luego de recibir el diagnóstico de demencia frototemporal. "Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas", señaló.

La salud de Bruce Willis continúa deteriorándose, su esposa Emma Heming Willis reveló que el actor ya no vive junto a su familia, sino en un hogar con cuidadoras para poder mantener la calidad de vida del actor, tras recibir el diagnóstico de demencia frototemporal.

Emma Willis explicó que fue "una de las decisiones más difíciles" que tuvo que tomar junto a su familia, pero remarcó que tanto ella como sus dos hijas, pasan mucho tiempo en el segundo hogar donde se encuentra Bruce "es una casa llena de amor, calidez, cariño y alegría".

Durante la entrevista que dio para ABC News, Heming Willis afirmó que "tiene muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro", el principal síntoma del actor es la pérdida del lenguaje. Por lo que se están adaptando a una nueva manera de comunicarse.

"Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente... diferente", contó. Ante la pregunta si el actor todavía la reconocía, Emma remarcó "sé que sí. Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Está entregado. Así que eso es todo lo que necesito. No necesito que sepa que soy su esposa y que nos casamos este día y esto es... No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él, y la tengo".

Emma Heming y Bruce Willis se casaron en 2009, tienen dos hijas, Mabel, de 13 años y Evelyn, de 11. Además, Bruce es padre de Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su relación con la actriz Demi Moore, quienes se separaron en el año 2000. En marzo de 2022, la familia del actor compartió un comunicado informando que el actor sufría de afasia y se retiraba de Hollywood.

Emma lanza el próximo 9 de septiembre un libro que escribió sobre el diagnóstico de Bruce y todo lo que tuvieron que afrontar juntos, llamado "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey". "Este es el libro que necesitaba cuando Bruce recibió su primer diagnóstico y me paralizaron el miedo y la incertidumbre. Confío en que ayudará al próximo cuidador. Está lleno de apoyo, perspectiva y la esperanza necesaria para transitar este camino. Este libro es para todos los que encontramos nuestro camino a través de lo desconocido con amor, determinación y valentía. No estás solo", remarcó la autora.

