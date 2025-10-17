18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mariano Castro tenía 54 años y padecía una grave enfermedad desde 2021.

Por
Mariano Castro tenía 54 años y

Mariano Castro tenía 54 años y, desde 2021, padecía una grave enfermedad.

Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, murió este viernes a los 54 años de edad. Desde 2020 padecía una grave enfermedad. Estaba internado en una clínica desde el último domingo.

El registro se realizará a partir de un hisopado bucal.
Te puede interesar:

La Universidad Nacional de La Plata registrará el próximo miércoles a posibles donantes de médula ósea

El reciéntemente fallecido de los hermanos Castro también tuvo su paso por los medios, ya que se dedicaba al periodismo. Sin embargo, a diferencia de Juan, él tenía un perfil más bajo.

Mariano Castro era padre de León, quien lo tuvo con la actriz Mey Scápola, hija de la reconocida artista Mercedes Morán. Su hermano, Juan Castro, murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo.

El último posteo de Mariano había sucedido el 25 de agosto. Aquel día, compartió una foto de Hugo, el tercero de los hermanos, junto a su hijo León. Morán comentó la publicación: "los amo", escribió.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las causas del fallecimiento de Mariano Castro. Pero el periodista especializado en espectáculos Ángel de Brito contó que padecía cáncer de pulmón hacía alrededor de cinco años. En 2020 le había confesado al conductor de LAM que tenía esta grave enfermedad y que se le había extendido hasta la metástasis.

Noticias relacionadas

La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

Estados Unidos: prohibieron en las escuelas Cien años de soledad y 4.000 libros más

play

La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.

La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges

Este nuevo espacio propone otra manera de vivir el arte.

Para amantes del arte: este museo tiene un pasaje que te lleva a una sede única y es ideal para visitar

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Muerte en la casa de Cerati: Cristian Graf declaró por primera vez y habló sobre el crimen

Buepp permite realizar diversos pagos de trámites de la Ciudad de Buenos Aires con un ahorro significativo.  

Cuándo prescriben las multas de tránsito según cada provincia

Rating Cero

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

play
El artista tiene 76 años y padece mal de Parkinson.

El Indio Solari habló de la Argentina de Milei: "Es pan y circo, pero sin el pan"

Hace 1 hora
play

Diego Guelar sobre el salvataje del Tesoro norteamericano: "Scott Bessent se ha metido en un túnel de confusión"

Hace 1 hora
Mariano Castro tenía 54 años y, desde 2021, padecía una grave enfermedad.

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Hace 1 hora
El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Hace 2 horas
play

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

Hace 2 horas