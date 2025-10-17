De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro Mariano Castro tenía 54 años y padecía una grave enfermedad desde 2021. Por







Mariano Castro tenía 54 años y, desde 2021, padecía una grave enfermedad.

Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, murió este viernes a los 54 años de edad. Desde 2020 padecía una grave enfermedad. Estaba internado en una clínica desde el último domingo.

El reciéntemente fallecido de los hermanos Castro también tuvo su paso por los medios, ya que se dedicaba al periodismo. Sin embargo, a diferencia de Juan, él tenía un perfil más bajo.

Mariano Castro era padre de León, quien lo tuvo con la actriz Mey Scápola, hija de la reconocida artista Mercedes Morán. Su hermano, Juan Castro, murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo.

El último posteo de Mariano había sucedido el 25 de agosto. Aquel día, compartió una foto de Hugo, el tercero de los hermanos, junto a su hijo León. Morán comentó la publicación: "los amo", escribió.