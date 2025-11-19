19 de noviembre de 2025 Inicio
Video: así fue el impactante modelaje de Aldana Masset, representante de Argentina en Miss Universo 2025

La modelo entrerriana representa a la Argentina y es una de las favoritas para llegar a la final, este viernes 21 de noviembre en Tailandia.

La modelo entrerriana es una de las favoritas para la final del certamen de belleza.

La modelo Aldana Masset causó sensación y se volvió rápidamente viral tras su deslumbrante presentación en traje de baño color verde en el certamen de Miss Universo 2025.

La joven que representa a la Argentina en el certamen de belleza en Tailandia, Asia, fue tendencia en redes sociales, por su impactante caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret este miércoles.

La asesora de imagen tiene 25 años y nació en Valle María, Entre Ríos, y vistió una bikini verde en una de las pasadas del desfile de la edición 74 de Miss Universo.

La excantante de Agapornis deslumbró al jurado en la competencia preliminar y es una de las favoritas para llegar a la final, por su estilo seguro, elegante y con presencia escénica.

En otra de las pasadas, la participante se vistió con un traje característico del carnaval entrerriano, con plumas anaranjadas y las réplicas de una guitarra criolla y un violín en su espalda.

Miss Universo 2025: quién es Aldana Masset y cuándo se elige

Aldana Masset tiene 25 años y además de modelo, es cantante y asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional. Desde muy chica se dedicó a lo artístico y ahora se ocupa de lleno en la música. En su canal de YouTube tiene videos en los que hace covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, dijo recientemente en una entrevista.

La Gran Final de Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre de 2025 y por la la diferencia horaria con Tailandia, en varios países de América (como Estados Unidos y Centroamérica), la transmisión en vivo se podrá ver durante la noche del jueves 20 de noviembre. En Argentina se transmitirá ese día a las 22.

