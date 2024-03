El desubicado comentario de Alfa a Furia que generó polémica: "Es terrible..."

Alfa volvió a Gran Hermano y podrá nominar: Furia no pudo contener su alegría

El participante de la edición 2022 del reality, tuvo la oportunidad de entrar por el fin de semana largo y podrá nominar el próximo miércoles. Reconocido por ser un personaje particular, apenas puso un pie dentro de la casa más famosa del país, desplegó una estrategia para separar a Catalina de "Furia", Juliana Scaglione.

"Adelante de todos hizo un comentario de mierda con respecto a Cata, cuando ella estaba en el confesionario. La defendimos, menos una persona. No sé, me parece que el muchacho se mandó un par de comentarios desafortunados. El que lo conoce dice que es así, pero la verdad que no", expresó Virginia.

No solo eso, sino cuando estaba desarmando su valija dentro de una habitación con ayuda de Furia, realizó un comentario que no pasó desapercibido por el afuera. Al observar la espalda de Furia, Alfa le señaló un tatuaje y dijo "epa".

A lo que Juliana le respondió "viste tengo un re tatuaje, es un guerrero samurái", a lo que Alfa no tardó en agregar: "Está para darle al guerrero. Está para voltearse al guerrerito ese y clavarle así de atrás al guerrerito". A lo que Furia entre risas exclamó "me mata es terrible".

A pesar del comentario Furia parece estar muy contenta con la entrada de Alfta a la casa, ya que varias veces ella misma pidió que el participante sea seleccionado para entrar en esta edición.

El exparticipante de Gran Hermano 2022 Walter "Alfa" Santiago regresó a la casa y podrá votar en la gala de nominación del miércoles, algo que tomó por sorpresa a los hermanitos de la actual edición.

Apenas fue el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2023, Furia fue corriendo y lo abrazó con mucho cariño, siendo la primera en saludarlo. Vale recordar que Juliana Scaglione pidió en múltiples ocasiones que lo dejen entrar, ya que tuvieron múltiples visitas entre los exparticipantes de esta edición y la anterior.

Por otro lado, Walter revivió su pelea con Catalina Gorostidi, con quien se peleó mientras ella estuvo eliminada tras decirle que se vaya de El Debate por no ser de la actual edición. Algunos minutos después, Santiago del Moro les confesó la conocida noticia: "Alfa se va a quedar unos días, hasta la semana próxima, y va a nominar el miércoles".

Pero eso no fue lo único, sino que el conductor de Gran Hermano 2023 reveló que Alfa llevó un regalo para ellos. Un tiempo después, del Moro confirmó que verán el primer capítulo de la serie Coppola, el representante, una noticia anticipada por Rating Cero.