10 de septiembre de 2026 Inicio
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Se incendió un ferry en uno de los destinos turísticos más visitados de Filipinas: al menos muertos y más de 80 desaparecidos

El hecho ocurrió cerca de la Isla de Corón, ubicada al oeste del país. A bordo de la embarcación se registraban al menos 117 pasajeros y 17 tripulantes, aunque las cifras son preliminares.

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Investigan el incendio de un ferry.

Investigan el incendio de un ferry.

Un ferry se incendió cerca de la isla de Coron, uno de los destinos turísticos más visitados del oeste de Filipinas, y provocó la muerte de cinco personas y dejó 86 desaparecidos, entre los 117 pasajeros y 17 tripulantes, mientras navegaba por Palawan.

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La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, explicó que las tareas de búsqueda y rescate se reforzaron durante la jornada, pero el incendio no se extinguió en su totalidad por la densa columna de humo.

Según indicaron en Canal 13 de Chile, una pareja de chilenos residentes en Australia se encontraba entre los 40 rescatados y las autoridades filipinas no ampliaron ni dieron detalle de las identidades de los sobrevivientes, por lo que los familiares revisan la lista de pasajeros.

La causa de los constantes accidentes maríticos en Filipinas

Los accidentes marítimos son frecuentes en Filipinas y cada año dejan decenas de víctimas. Entre las principales causas se encuentran el mal tiempo, la sobrecarga de pasajeros, las fallas en el mantenimiento y el incumplimiento de las normas de seguridad.

En enero, 66 personas murieron tras el hundimiento de un ferry que transportaba a más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, en Mindanao.

El peor desastre marítimo de la historia moderna del país ocurrió en 1987. El transbordador Doña Paz chocó con un petrolero en aguas de Leyte y el accidente dejó 4341 muertos.

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