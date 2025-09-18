Un gato revolucionó a la Fórmula 1: llamó la atención de pilotos y equipos en el Gran Premio de Azerbaiyán El felino se paseó en el paddock del circuito callejero en Bakú, famoso por la aparición de estos animales. En sus redes sociales, algunas escuderías se sumaron al furor. Por







Ferrari, Mercedes y Red Bull también se mostraron felices por la presencia del gato.

La Fórmula 1 volvió al ruedo este jueves con el Media Day y ante la llegada de los pilotos y los ingenieros un gato se llevó todas las miradas convirtiéndose en la estrella del paddock en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El animal se paseó por las zonas de Bakú y provocó que los presentes no se puedan resistir a la ternura del pequeño felino, que jugó con algunos y, de otros, recibió abrazos y caricias. Incluso varias escuderías replicaron el momento en sus propias cuentas de redes sociales.

Este circuito ya es famoso por la aparición de los gatos callejeros: más de una vez han aparecido en el paddock e incluso en plena pista durante sesiones oficiales.

“Sinceramente estamos deslumbrados”, escribió la escudería Red Bull con un video del pequeño dando un par de pasos y sentándose como toda una estrella.

Por su parte, Mercedes hizo un hilo en su cuenta X con imágenes del felino con una sección de fotos sobre un sillón y posando con el casco del joven piloto italiano, Kimi Antonelli. “La estrella del paddock de Bakú” y “Kitty Antonelli”, jugaron en la cuenta del expajarito. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesAMGF1/status/1968662070133457064&partner=&hide_thread=false The star of the Baku @F1 paddock pic.twitter.com/5ALSmHy5vF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 18, 2025 Mientras que Ferrari también se animó a jugar a las interacciones y al lado de unas rejas rojas el equipo italiano señaló: “Todos son fanáticos de Ferrari”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScuderiaFerrari/status/1968633008920948923&partner=&hide_thread=false Everyone’s a Ferrari fan pic.twitter.com/ORlbYxdJ0e — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 18, 2025 Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán Viernes 19 de septiembre Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9 Sábado 20 de septiembre Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9 Domingo 21 de septiembre Carrera: 8