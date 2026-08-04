Brasil nombró por primera vez a una mujer trans como fiscal del Ministerio Público Fabi Diniz de Queiroz Pilate asumió en el estado de Amazonas y marcó un hecho sin precedentes para el sistema judicial brasileño al convertirse en la primera persona trans en ocupar ese cargo. Por Agregar C5N en









Fabi Diniz de Queiroz Pilate es la primera mujer trans en asumir como promotora de Justicia en Brasil. Redes sociales

Brasil registró un hecho histórico para su sistema judicial con la asunción de Fabi Diniz de Queiroz Pilate como integrante del Ministerio Público del Estado de Amazonas (MPAM). La abogada se convirtió en la primera mujer trans en ocupar el cargo de promotora de Justicia, una función equivalente a la de fiscal en Argentina.

La ceremonia de asunción marcó un precedente para el Poder Judicial del país vecino, ya que nunca antes una persona trans había llegado a ese puesto. Desde su nuevo rol, tendrá la responsabilidad de investigar delitos, impulsar la acción penal y defender los intereses de la sociedad dentro del Ministerio Público.

Diniz de Queiroz Pilate cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional. Es abogada, profesora universitaria de Derecho, posee una maestría en Derechos Humanos y además se especializó en Derecho Constitucional y Psicología Jurídica, antecedentes que respaldan su llegada a una de las instituciones más relevantes del sistema judicial brasileño.

Fabi Diniz de Queiroz Pilate durante la asunción como promotora de Justicia en Brasil. Redes sociales Su designación fue destacada por organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a la diversidad, que la consideraron un avance en materia de representación dentro de los espacios de decisión del Estado. Para esos sectores, el nombramiento refleja un avance y una mayor apertura hacia la inclusión de personas trans en cargos de alta responsabilidad.

Brasil y Argentina: aunque falta, dos países en la vanguardia de la inclusión El caso también reavivó el debate sobre la participación de personas trans en la Justicia de otros países de la región. En Argentina, si bien existen normas como la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti-Trans, el acceso a cargos de conducción dentro de la magistratura es poco frecuente o nulo.

La llegada de Fabi Diniz de Queiroz Pilate al Ministerio Público de Amazonas representa un precedente para Brasil y un hecho de relevancia regional. Su nombramiento abre una nueva etapa en la integración de perfiles diversos dentro del Poder Judicial y la ampliación de la representación institucional para la comunidad LBGTIQ+.