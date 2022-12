El descargo de L-Gante por las versiones de escándalo con Wanda Nara

"Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás… son tan de bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse a ver si es verdad . Para mí solo son los que les doy la mano y agarran el codo. La tv este año me hizo bullying. Ya van a venir…”, sentenció.

Esta tarde el cantante brindó una nota a Intrusos y en diálogo con su conductora Florencia de la V reafirmó sus dichos: "Una molestia causa (el rumor), pero no forma parte de mi día. Fue todo muy inventado, muy a propósito esta vez... un tal Guido me dijeron que inventó. Somos dos motores digitales que cualquier noticia que se invente tracciona en las redes y los medios”, sostuvo y agregó: “Lo bueno nunca sale, siempre salen cosas malas”.

L-Gante habló con Wanda Nara en Luzu TV

El cantante estuvo como invitado en el radio stream "Red Flag" ciclo que conduce Gregorio Rosello junto a Tuli Acosta, Agus Franzoni y Manu Viale y, para sorpresa de todos, en un tramo de la entrevista la mismísima Wanda Nara, que se encuentra en nuestro país, llamó al ciclo para saludar en vivo al cantante demostrando que su relación de amistad sigue intacta.

“Eh, Wanda... ¿este es el que te tiraba fueguito en las stories?”, sostuvo divertido el cantante por los mensajes que el conductor del ciclo le envió tiempo atrás a Wanda vía redes sociales. “Es verdad, me escribió por todos lados”, contestó entre risas la mediática que en los últimos días había confirmado un nuevo distanciamiento de su pareja Mauro Icardi.

A continuación, Valenzuela recordó sus salidas con Nara: “Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar, que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y ni siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo”.

“Al otro día la invité a comer yo... Y, bueno, como que se me hizo tarde por los shows. Eran las 2 de la mañana y no encontraba nada en ningún lugar. Entonces le dije: ‘Ya fue, no te hagas la buena. Vamos a comer a la Costanera’. Y fuimos ahí y ella se pidió un sanguche de lomito y yo un choripán", recordó y Nara agregó: “Fue tan raro que nadie nos pidiera una foto”.