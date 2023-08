El crudo relato de Yanina Latorre tras su descompensación en LAM: "Sentí que me moría"

Luego de que Yanina Latorre se descompensara en LAM en pleno vivo y tenga que abandonar el programa por sentirse mal, contó el verdadero motivo y contó que no era simplemente un dolor de panza, sino que aún más grave. “Sentí que me moría”, explicó al aire.

Decidió ir igual a trabajar y detalló: "Creo que me intoxiqué. Yo venía con una sinusitis, después de lo del oído el año pasado, cada vez que me resfrío se me va al oído y empiezo con la misma batería de medicamentos fuertes y no tomé el protector gástrico".

"Llegué al canal, me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina. La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor”, relató.

Luego contó que Pepe Ochoa fue quien la llevó a su casa y explicó que no tiene ni gastroenteritis ni diarrea ni nada. “Fue como una gran intoxicación”.

En el momento de abandonar el programa, Ángel explicó que le pasó de manera muy breve: "Le bajó la presión, ya andaba mal del estómago, hace unos días que viene mal y en el corte le bajó un poco la presión. Ya se la llevaron a su casa, pero está bien. Se sentía un poco mal entonces prefirió irse antes".

Estefi Berardi reveló si volvería a trabajar con Ángel de Brito tras su salida de LAM y fue contundente

La modelo Estefanía Berardi reveló si volvería a trabajar con el conductor Ángel de Brito después de su salida del programa LAM en medio de la sorpresa de algunos y de varios rumores.

"Nadie me despidió, me voy feliz. Se vienen nuevos desafíos. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora, y siempre me sentí súper cómoda", había aclarado Berardi luego de que se haya confirmado que no iba a continuar en el programa emitido por América TV.

Debido a este motivo, un usuario de Instagram le preguntó a la modelo si trabajaría nuevamente con el conductor. "Volverías a trabajar con Ángel de Brito en algún proyecto?", fue la consulta de un user de la red social, que de esta manera buscó indagar por la postura de Berardi, quien respondió y aclaró: "Obvio, siempre. Él me dio una re oportunidad y crecí un montón".