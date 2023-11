El Bailando 2023 pierde dos figuras a horas de una nueva gala: los detalles

Laura Ubfal y Sabrina Rojas Laura Ubfal y Sabrina Rojas no seguirán en América TV. Redes sociales

Por eso, tanto la periodista como la modelo decidieron contar por qué tomaron estas decisiones y la primera en hacerlo fue Laura Ubfal. Al respecto, aseguró: "Me voy porque no se puede hacer todo en este oficio, gracias a Dios tenemos trabajo, sigo en Intrusos y me voy al Debate de Gran Hermano".

Luego fue el turno de Sabrina Rojas, quien reveló: "En cuanto pueda quiero venir a visitarlos. Me voy a hacer temporada a Carlos Paz con Pedro Alfonso y Paula Chaves. Termino el ciclo porque en diciembre ya empezamos con los ensayos y demás. Inesperado, porque la idea era quedarme hasta donde lleguen, pero esta propuesta estuvo buenísima". Así, ambas deciden dar un paso al costado por propuestas que consideran más interesantes.