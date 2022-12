El amuleto de Coti de Gran Hermano para un nuevo triunfo de Argentina en el Mundial

Durante las galas de la casa la joven reconoció su fe y cómo la ayuda para seguir dentro del juego y buscar la final de GH: "Cierro los ojos y siento que alguien, una voz de hombre, me dijo: 'Todo va a estar bien'. Lo que sí me acuerdo es que me dijo que era una chica muy especial y ahí yo supe que era Dios", aseguró en televisión.

Coti también confesó a los participantes de GH que si bien "nadie me dijo que era Dios", aseguró que ella sabía que se trababa de él. "En ese momento me largué a llorar", remarcó.

En las redes sociales pidieron a los usuarios pidieron seguir a la participante y su fe religiosa. "Dale RT a esta Coti religiosa para darle fuerzas a la Argentina!", reclamaron con una foto con la jugadora y su rosario.