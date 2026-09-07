Malvinas: el 61% de los argentinos cree que el giro de Javier Milei es por "conveniencia política"

Un reciente estudio expuso la desconfianza ante la cadena nacional del Presidente. La mayoría de los encuestados vincula el mensaje con una estrategia electoral.

La consultora Management & Fit reveló en un reciente estudio nacional que el 61,1% de los argentinos asocia el discurso del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas con una "conveniencia política" . Apenas el 24,7% de los encuestados atribuye este anuncio a una auténtica convicción personal del mandatario.

La alocución oficial logró un nivel de conocimiento masivo del 90,3% en la población. Sin embargo, la interpretación de las palabras presidenciales dividió a la sociedad de forma simétrica, dado que el 44,6% percibió medidas concretas y un 44,2% evaluó el mensaje como meras declaraciones generales.

Las opiniones sobre el propósito de fondo de la cadena también evidenciaron una polarización exacta. Un 35,9% de la muestra sostuvo que el objetivo central fue defender la soberanía argentina , mientras que un 34,5% consideró el acto como una estrategia de marketing o posicionamiento electoral .

El llamado del Presidente a deponer las diferencias partidarias generó un fuerte escepticismo social, con un 56,4% de respuestas negativas. El rechazo a esta convocatoria alcanzó el 90,1% de desconfianza entre los ciudadanos críticos de la gestión nacional.

La actuación de los legisladores opositores frente al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional representa otro punto de análisis en el informe. El 55,1% de los consultados prevé posturas críticas de la oposición con la única finalidad de hacer campaña.

A pesar de las dudas sociales sobre las intenciones del Poder Ejecutivo, las expectativas sobre el destino legislativo de la iniciativa resultan optimistas. El 57% de los ciudadanos proyecta la sanción definitiva de la normativa, frente a un 26,1% que augura el rechazo del texto parlamentario.

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El sondeo expuso, de forma paralela, una marcada desinformación en torno a la base naval de Estados Unidos en Tierra del Fuego. El 49,7% de los argentinos supone la inexistencia de medidas aprobadas, mientras un 28,1% cree de forma errónea en una asignación de fondos por decreto.

Finalmente, el estudio comprobó un impacto nulo del discurso presidencial sobre la imagen del jefe de Estado. El 43,7% de los encuestados manifestó una percepción inalterada, un 36,5% aseguró un empeoramiento en su valoración y un 17,9% señaló una mejora tras el anuncio.