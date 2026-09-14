14 de septiembre de 2026 Inicio
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Ganancias 2025: a días del vencimiento, el Senado sigue sin definir Inocencia Fiscal II y piden otra prórroga

El proyecto oficial para simplificar Ganancias y facilitar el uso de dólares guardados sigue sin aprobarse en el Senado. Con el vencimiento del 22 de septiembre encima, especialistas anticipan que ARCA deberá extender plazos para evitar complicaciones.

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En una charla en la Universidad Torcuato Di Tella

En una charla en la Universidad Torcuato Di Tella, el ministro de Economía Luis Caputo le pidió a alumnos que sus padres saquen los dólares del colchón.

En ocho días vence el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, pero el Senado todavía no aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II. Todo indicaría que habrá que prorrogar otra vez los plazos para que el nuevo régimen simplificado pueda entrar en vigencia.

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El ministro de Economía Luis Caputo quiere que la gente saque los “dólares del colchón” y los blanquee a través del régimen de Inocencia Fiscal II. El proyecto ya tiene dictamen en comisión del Senado, pero aún no se trató en el recinto y el tiempo apremia: el vencimiento para presentar Ganancias 2025 es el 22 de septiembre. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados desde el 26 de agosto de 2026 y busca dar mayor previsibilidad jurídica a los contribuyentes, además de fomentar la formalización de capitales en la economía registrada.

Los contadores advierten que, aun si en el Congreso aprueban rápido la Inocencia Fiscal II, no hay margen para reglamentar la ley ni adaptar los sistemas, por lo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería otorgar otra prórroga.

El nuevo régimen simplificado elimina los topes de ingreso y patrimonio, permite corregir errores sin perder beneficios y excluye a funcionarios de alto rango. La idea es que los contribuyentes pasen a un esquema más ágil por lo que ARCA prepara la declaración y el contribuyente solo la valida, lo que facilita el blanqueo de ahorros guardados fuera del circuito formal.

El calendario de Ganancias 2025 se fue corriendo varias veces y ahora el tiempo apremia. En primera instancia, el Luis Caputo corrió el vencimiento de junio y lo movió al 27 de julio para meter cambios con la Inocencia Fiscal I. Como Diputados demoró el tratamiento, el Gobierno mantuvo la fecha de pago para asegurarse la recaudación, pero pasó la presentación de las declaraciones juradas al 27 de agosto.

Llegado ese día, volvió a postergar para el 22 de septiembre. Ahora quedan apenas ocho días y, aunque el Senado apruebe la Inocencia Fiscal II en ese lapso, no habría tiempo para que el Ejecutivo reglamente la norma ni que ARCA ajuste el sistema, por lo que todo apunta a otra prórroga.

El problema más inmediato no es tanto la demora en la Declaración Jurada, sino que el 24 de septiembre vence el primer anticipo de Ganancias 2026, calculado en base al impuesto del período anterior. Los contribuyentes ya pagaron en julio el saldo de 2025, pero si la nueva declaración arroja diferencias, ese anticipo quedaría mal calculado.

Las claves del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II

El régimen de Inocencia Fiscal II busca simplificar Ganancias donde el contribuyente deja el esquema general y pasa al Simplificado, donde ARCA arma la declaración en base a gastos y facturación, sin pedir detalle de bienes. Así, se validan los patrimonios de 2023 y 2024 y se habilita el uso de los llamados “dólares del colchón” dentro del circuito formal.

Los puntos centrales del nuevo esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei son la eliminación de topes de ingreso y patrimonio, plazo definido hasta 2027 para exteriorizar fondos, tapón fiscal que limita revisiones de ARCA, reducción de sanciones según tamaño económico, compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo, adhesión como antecedente favorable en bancos y escribanías, y exclusión parcial de grandes contribuyentes.

  • Eliminación de topes de ingreso y patrimonio

    • Antes: sólo podían adherir quienes no superaban $1.000 millones de ingresos anuales o $10.000 millones de patrimonio.

    • Ahora: se suprimen esos límites; basta con tener residencia fiscal argentina.

  • Plazo definido para exteriorizar fondos

    • Se fija hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero no declarado.

    • Beneficio: evita sanciones retroactivas y presiona a los interesados a actuar en ese lapso.

  • Tapón fiscal y límite a la fiscalización de ARCA

    • ARCA no podrá revisar períodos anteriores ni usar la adhesión como prueba en contra.

    • Sólo se activarán controles si hay discrepancias mayores al 5% del monto fijado por el Régimen Penal Tributario (unos $5 millones).

  • Reducción de sanciones según tamaño económico para incentivar la adhesión de sectores más chicos

    • Personas humanas y microempresas: 80% menos.

    • Pequeñas empresas: 60% menos.

    • Medianas empresas: entre 20% y 40% menos.

  • Compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo

    • Se habilita el uso de dólares billete en escrituras públicas.

    • Beneficio: formaliza compraventas y da seguridad jurídica al mercado inmobiliario.

  • Adhesión como antecedente favorable

    • Bancos, escribanos y la UIF podrán considerar la regularización como un punto positivo en la identificación de clientes.

    • Impacto: menos trabas burocráticas para quienes blanqueen fondos.

  • Grandes contribuyentes: adhesión limitada

    • Podrán ingresar al régimen, pero sin los beneficios principales (presunción de exactitud ni reducción de sanciones).

    • Resultado: el esquema se concentra en pequeños y medianos actores.

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