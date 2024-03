Dos producciones destacadas de Netflix protagonizadas por Zac Efron

En primer lugar, una serie documental llamada Con los pies sobre la tierra (Down to earth, su nombre original en inglés), breve y de capítulos no tan extensos, lo que la hace ideal para maratonear. Y, en segundo lugar, una película de comedia denominada Baywatch: Guardianes de la bahía.

Zac Efron: con los pies sobre la tierra

Se trata de una serie de dos temporadas, de ocho capítulos cada una (duran aproximadamente 40 minutos cada uno), en la que el actor recorre el mundo con el experto en bienestar Darin Olien para explorar maneras saludables y sustentables de vivir.

Así, la producción tiene como locación distintos países, uno diferente en cada episodio, de todo el mundo, entre ellos Islandia, Francia y Costa Rica. Aunque la segunda temporada fue filmada enteramente en Australia.

Se centra en temas de viajes, experiencias de vida, naturaleza, energía verde y prácticas de vida sostenible. Los críticos lo describen el documental con tono ligero, pero pesado en consejos de salud cuestionables y pseudociencia.

Producida por los propios Zac Efron y Darin Olien, junto a otros destacados del rubro como Jason Barrett, Griffin Gmelich, Cisco Henson, Michael Simpkin y Brian Volk-Weiss, entre otros, la serie fue nominada en 2021 para dos categorías de los premios Daytime Emmy: "Anfitrión destacado de programa diurno", donde Efron fue el ganador, y "Programa excepcional de viajes, aventuras y naturaleza".

Baywatch: guardianes de la bahía

Es una película que mezcla acción con comedia en una trama que dura 116 minutos. "Para salvar su playa, el salvavidas Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) y un ex deportista olímpico (Zac Efron) investigan un complot criminal que pone en peligro el futuro de toda la bahía", reza la sinopsis.

Basada en la serie con el mismo nombre, de 1989, el filme fue estrenado en 2017 y superó los 170 millones de dólares en recaudación.

Realizada por las productoras The Montecito Picture Company, Flynn Picture Company, Seven Bucks Productions y Skydance Media, dirigida por Seth Gordon, y guionada por Damian Shannon y Mark Swift, cuenta con un elenco de lujo que, además de "la Roca" Johnson y Efron, incluye las presencias de otros actores de renombre.