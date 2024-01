El trapero fue repudiado en redes sociales por haber dicho que no “recomienda” vivir en Argentina y le contestaron.

Eso generó repudio y en las redes lo destrozaron. Uno de ellos fue Iván Noble: "A mí me apena que estos pibes, que son referentes para muchos y muchas, alimenten esa mirada descorazonada sobre nuestra tierra. Agradezco haber crecido en una época donde los artistas populares, de Favio a Charly, nos ayudaban a entender y amar la patria".

Y agregó: "Me apena, no me enoja ni les caería como si fueran apátridas. Creo que son víctimas de una época fea donde esmerilar lo nacional es un deporte lleno de profesores cretinos y con mucha prensa".

Ante esto, Tiago se defendió: “Esa mierda primero que esta sacada de contexto y segundo que cualquiera se da cuenta que es un chiste, como me voy a ir de mi país teniendo a mi familia y mi gente que es lo que más me importa, dejen de querer agarrar de punto a la gente por todo loco".

Pero el enojo llegó a más y pidió el video completo donde dice “que yo a mi país no lo cambio por ningun otro, yo muero acá donde nací, no saquen de contexto un chiste de mierda".