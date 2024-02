En su regreso a los estudios en Buenos Aires luego de realizar la temporada de Verano 2024 en la Pinamar, d os conductores de Luzu TV se pelearon al aire en pleno programa en una discusión que arrancó por el lugar que ocupaban en la mesa para llevar adelante una nueva emisión del ciclo y terminaron a los gritos. "A mí nadie me manda, loco ", se escuchó al aire.

Se trata de Domi Faena y Manuel Dons, quienes forman parte del programa Entre Nosotros y pese a lo descontracturado del ciclo y habituales chistes entre ellos parece que esta vez la situación no fue tal.

Todo comenzó cuando Domi intentó sentarse en la silla de uno de los conductores, Mateo Guasconi, que se ausentó unos minutos del estudio. En se momento fue Manuel quien le recriminó que volviera a su lugar y respetara la rutina del programa. "No sé que haces pero dale, no me río boluda, dale", le expresó.

Luego fue la joven quien tomó el micrófono y le recriminó que no le marcara nada porque "no sos mi papá". "No estás haciendo nada, estás distraída", respondió su compañero.

La situación fue escalando a tal punto que la otra compañera, Martina Ortiz, intentó calmar los ánimos y frenar los gritos. "Bast, basta che, listo", expresó para luego agregar que Domi "hoy está muy intensa".

"A mi nadie me manda loco, y no estoy en cualquiera, estuve acá todo el programa". reprochó Faena luego de que Guasconi volviera al piso y no entendiera todo el enojo entre sus compañeros.

Habrá que ver con el correr de los programas como continua la relación y si los conductores harán un descargo en el próximo programa, ya que los seguidores se sorprendieron por lo ocurrido.