Dolor: murió una famosa influencer a los 39 años después de hacer una grave denuncia

La empresaria deja una marca importante por su lucha en favor del liderazgo femenino y la visibilización de la salud mental.

La muerte de Marie Claire González generó una fuerte conmoción en Panamá y en distintos países de la región. La empresaria y creadora de contenido, de 39 años, había utilizado sus redes sociales en las últimas semanas para hablar abiertamente sobre una situación de violencia psicológica que aseguraba estar atravesando, un testimonio que tomó una dimensión especialmente dolorosa luego de conocerse su fallecimiento.

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La noticia se conoció el domingo 12 de julio y provocó una enorme cantidad de mensajes de despedida por parte de colegas, amigos y seguidores que la acompañaban desde hacía años en sus distintas plataformas digitales. Días antes de su muerte, había compartido públicamente su malestar emocional y denunciado situaciones de maltrato, lo que llevó a que sus últimas publicaciones fueran recordadas con especial atención.

Entre esos mensajes, la empresaria había hablado sobre cómo reconocer las señales de una relación abusiva y había invitado a quienes se sintieran identificados a buscar apoyo en sus seres queridos. También remarcó que quienes atraviesan este tipo de situaciones no deben sentir que están exagerando.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no fue confirmada por las autoridades y tampoco se difundió un informe forense. La causa continúa bajo análisis y que el caso permanece abierto.

Marie Claire González se destacaba como influencer empresarial , reconocida por su trabajo en liderazgo, innovación y emprendimiento femenino. Era fundadora de Executive Lab, una escuela dedicada al liderazgo y al desarrollo de marca personal, y ocupaba el cargo de directora ejecutiva en Xplor Digital Experience, compañía enfocada en tecnología e innovación.

Su trayectoria había sido distinguida con el reconocimiento Mujer Forbes, y se había consolidado como una de las figuras más influyentes de Centroamérica en temas de transformación digital y desarrollo empresarial. Además, formó parte activa de la promoción de la Ley 56 de 2017, una normativa orientada a incrementar la participación de mujeres en juntas directivas dentro de Panamá.

Redes sociales

Desde su rol en Xplor Digital Experience, impulsó el desarrollo de un sistema de autogestión con tecnología biométrica, avalado por el Tribunal Electoral panameño, que habría alcanzado a más de tres millones de usuarios. A través de conferencias, libros y contenido digital, también motivó a otras mujeres a fortalecer su marca personal y a ocupar espacios de decisión históricamente reservados a hombres.

Su trabajo fue reconocido por TVN Panamá en el segmento "Gente que Inspira", donde se destacaron sus aportes al emprendimiento, la innovación tecnológica y la salud mental. Además de su faceta empresarial, participó activamente en iniciativas sociales vinculadas a la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas en la región.