El participante más polémico de Gran Hermano se fue de la casa El mano a mano quedó entre dos jugadores claves para el programa y uno de ellos dijo adiós con el 51,2% de los votos del público. Agregar C5N en









¿Quién se fue de la casa de Gran Hermano? captura de Telefe

La casa de Gran Hermano sufrió la expulsión de uno de los personajes más polémicos de la edición y se trata de Manuel Ibero tras un mano a mano con Luana Fernández, otra de las jugadoras más resonantes de la edición. La gente fue quien lo votó y quedó afuera con el 51,2%.

Los primeros en salir de la placa negativa fueron Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto. Luego, Juan Carlos López fue otro de los que quedó fuera de peligro con el 0,1% de los votos.

LO LOGRAMOS: MANUEL ELIMINADO



REVIVIÓ GRAN HERMANO pic.twitter.com/J21D8lUHxW — tronk (@TronkOficial) July 14, 2026 Emanuel Di Gioia y Yipio Pintos bajaron con el 04% y 0,8%, respectivamente, y la última en salir fue Sol Abraham con el 19,9%. Fue entonces que quedaron Manuel y Luana en un mano a mano esperado por la gente.

Santiago del Moro anunció que el eliminado era Manuel, un participante polémico tras ser apuntado de maltratador por su expareja Zoe, también exparticipante del ciclo, pero en la edición 2022. También había sido señalado por darse un beso en la boca con su madre en el Congelados.

Qué dijo Manuel tras quedar eliminado de Gran Hermano “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz”, indicó Manuel tras una guerra intensa contra Sol, otra de las señaladas como posible finalista.

Y cerró: “Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos. Las caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”.