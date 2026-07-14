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Telefe desvinculó a una panelista que quedó envuelta en un escándalo de redes sociales

La influencer se presentó a trabajar a su programa y no la dejaron entrar: “Esto es destrato”. ¿Qué pasó?

Desvincularon a Zoe
Desvincularon a Zoe, exparticipante de Gran Hermano, que estaba en el stream.

La influencer Zoe Bogach informó a través de las redes sociales que quedó desvinculada del stream de Telefe, pero como le avisaron por llamada, se presentó en el canal por recomendación de sus abogados y no la dejaron ingresar. ¿Qué fue lo que pasó?

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La comunicación del despido se dio por llamada telefónica, fue entonces que la exparticipante de Gran Hermano de la edición 2022 se comunicó con sus abogados y recibió la orden de asistir igual porque no había existido una notificación formal.

Llegó a Telefe acompañada por Aixa Abasto, su madre, mientras hacían un vivo de Tiktok y allí contaron: "Esto es destrato. Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro. Que quede asentado que yo me presenté a mi trabajo. Los despidos tienen que ser notificados por carta documento".

La verdad sobre la salida de Zoe Bogach de Telefe

La periodista Laura Ubfal contó en Bondi Live la verdad sobre su salida y tiene que ver con la mala relación que tenía con sus compañeras, luego de que se rumoree que tenía que ver con la participación de su exnovio Manuel, en Gran Hermano actual: “El tema no tiene nada que ver con Manu. Ella tenía problemas con Mica Viciconte, con Pestañela, habló de Romina. Hace rato que la querían sacar del streaming".

Además, Yanina Latorre en SQP que sus actitudes no habían sido correctas: "La contrataron y después la echaron del streaming por todo lo que dice. Es peligrosa. Es una chica que no está bien, alguien la tenía que parar y necesita ayuda”.

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