Disney canceló uno de los proyectos más esperados de Marvel y rompió corazones

The Walt Disney Company

El conglomerado The Walt Disney Company congeló definitivamente uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de Marvel y rompió los corazones de todos los que estaban esperando el debut de un icónico personaje .

Según informó el portal Comicbook.com: " Rumores sobre Blade en el Universo Cinematográfico de Marvel indican que la película podría cancelarse . Aún hay planes para que Mahershala Ali interprete al personaje . El proyecto se ha congelado, pero no significa que Blade nunca se vaya a hacer realidad". Con este inicio, los principales fanáticos del icónico personaje se mostraron con el corazón roto ante la ya esperada noticia.

De igual manera, desde Comicbook.com agregaron que hay muchas chances de que el actor haga su debut en otra producción. "Marvel quizá introduzca a Blade en un proyecto diferente. Algunas de las posibilidades son Midnight Sons o Avengers: Secret Wars, aunque quizá no sea un lugar natural y podría demorarse hasta después de 2027", continuaron al respecto y en referencia al año de estreno de la sexta de los Vengadores.

Mahershala Ali Blade Marvel Studios Mahershala Ali hizo su debut y despedida como Blade en Eternals, una película que se remonta al 2021. Redes sociales

Para finalizar, hablaron sobre la posibilidad real de que Disney descarte al actor. "Si bien Mahershala Ali hizo un cameo con voz en off en la escena postcréditos de Eternals, el regreso de Wesley Snipes como el personaje en Deadpool & Wolverine no hizo más que presentar la pregunta si no debería simplemente ser Blade en el UCM", concluyó el artículo sobre la producción cinematográfica.

X-23 Wolverine Gambit Blade Deadpool Elektra Marvel El regreso de Wesley Snipes como Blade fue una auténtica sorpresa para los fans. Redes sociales

Marvel sufrió la filtración de la primera imagen oficial de Avengers: Doomsday

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de una imagen de las filmaciones de Avengers: Doomsday y el público se mostró muy expectante luego de lo que fueron las 27 confirmaciones de actores y actrices.