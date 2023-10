Diego Leuco fue vinculado a una compañera de trabajo: ¿ya olvidó a Sofi Martínez?

Mientras escuchaban audios de oyentes en vivo por Luzu TV, uno de ellos expresó: " Ahora, mi nuevo yo, si alguien me gusta, encaro a lo loco . Dale, Diego, animate . Mirá a tu derecha, vamos ". En ese lugar se encontraba sentada Yoyi Francella, por lo que se generó un incómodo momento.

Yoyi Francella Diego Leuco Yoyi Francella y Diego Leuco, ¿nace el amor? Redes sociales

Apenas relacionó el mensaje con la realidad, Diego Leuco exclamó: "¡¿Qué dice?! Me encanta eso, el otro día se lo dije a un amigo, porque te das cuenta que no perdés nada si te dicen que no". De esta manera, si bien buscó desconocer lo ocurrido, lanzó un enigmático mensaje para el oyente que se lo puede vincular a su situación.

Pero esto no fue lo único, sino que un usuario de las redes sociales se percató de que en Luzu TV editaron el programa completo que subieron a su canal de YouTube y cortaron este momento, algo que generó mucha sorpresa por lo que podría significar. Así, los rumores no fueron desmentidos y se hicieron virales en las redes sociales.