LAM confirmó la separación de dos reconocidas figuras de la televisión

Pasó un año y medio de la confirmación oficial de la relación y dos desde que están juntos, pero los tiempos no corren de la misma manera para ambos y, a pesar de no querer ponerle nombre al momento, contaron que no están más juntos.

El día de su cumpleaños, el conductor de Antes que Nadie por Luzu TV contó: “A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa”.

Luego agregó que muchas veces el amor “no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.

Por su parte, la periodista de TV Pública no quiso referirse mucho a la situación, pero dejó ver su enojo: “Cada pareja tiene momentos...Y bueno, estamos transitando uno más. Yo lo quiero un montón y creo que él también. Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”.

Confirmado: regresa el conductor original a La Peña de Morfi por Telefe

A pesar que, desde la denuncia a Jey Mammón que lo relegó de estar al aire, estuvo Georgina Barbarossa, la actriz faltó un tiempo al programa con el fin de operarse y cuando regresó, se dio cuenta que perdió su lugar a manos de un nuevo conductor que regresa este domingo a Telefe.

Ante la salida de Barbarossa como conductora, llevó a que el canal se reeplantee nuevo conductores y eligió a Diego Leuco, el conductor de Antes que Nadie por Luzu TV que es un éxito arrasador.